Mercedesz Henger e Lucas Peracchi/ Problemi per la coppia? Barbara D’Urso allarma!

“È il primo del nostro futuro insieme, spero sia il primo di tanti altri voglio costruire un futuro con te”. Con queste parole, Lucas Peracchi si è inginocchiato di fronte alla sua fidanzata Mercedesz Henger nello studio di Domenica Live, chiedendole di accettare la sua proposta di costruire il proprio futuro insieme. Quasi una proposta di nozze, se non fosse che nel fatidico scatolino non c’era un anello, bensì un mattoncino. La stessa Barbara D’Urso ha ammesso in studio “Gli avevo suggerito di portare un anello”, ma la ragazza ha tuttavia replicato che “Non sarebbe stato lui se lo avesse fatto, non ci avrei creduto in quel caso”. La scena è poi finita con un lieto fine e un bacio tra i due, felici di quanto appena accaduto.

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi, problemi per la coppia?

Oggi Mercedesz Henger e Lucdas Peracchi saranno però ospiti di Barbara D’Urso nello studio di Pomeriggio 5. La conduttrice, all’inizio della nuova puntata, fa sapere infatti che dopo quanto visto a Domenica Live qualcosa sarebbe cambiato per la coppia. Oggi Mercedesz e Lucas sveleranno infatti quanto accaduto dopo la dichiarazione d’amore di lui. Che ci siano problemi in vista? D’altronde non sarebbe la prima volta per la coppia, già finita al centro del gossip per questioni di liti e scontri. In una di queste, Lucas ha addirittura lasciato la casa in cui vivono insieme, sconvolgendo Mercedesz che si è poi sfogata su Instagram. Non ci resta che attendere il loro arrivo in studio per scoprire se tra i due c’è stata una nuova lite oppure no.

