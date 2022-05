Mercedesz Henger è rifatta?/ Ritocchi estetici dal seno alle labbra: il prima e dopo

Mercedesz Henger è rifatta? La risposta è indiscutibilmente affermativa. E’ stata la stessa Mercedesz ad ammettere i vari ritocchi estetici nel corso degli anni, sottolineando orgogliosa quelli che sono stati i miglioramenti ottenuti grazie alla chirurgia estetica. A quanto pare, tuttavia, la Henger a fatto ricorso al chirurgo solamente per aumentare il volume del suo seno e delle sue labbra. Per quanto riguarda il resto del corpo, invece, la figlia di Eva è tutta naturale.

Nei “prima e dopo” proposti dal web, sono evidenti le differenze rispetto al passato. Ma come dicevamo non tutti i cambiamenti estetici sono da attribuire al chirurgo, infatti Mercedez si è impegnata duramente nel corso degli anni, sottoponendosi a diete ferree e programmi di allenamento in palestra.

Mercedesz Henger, i ritocchi estetici della figlia di Eva Henger

La figlia di Eva Henger, anche con il supporto del suo ex Lucas Peracchi, ha cominciato ad allenarsi con regolarità e ad alimentarsi in modo sano. Nel giro di qualche mese, così, Mercedesz Henger ha raggiunto una forma fisica smagliante. Solo in quel momento la giovane influencer è uscita allo scoperto, sottolineando gli sforzi compiuti in un lungo percorso, fatto di sacrifici ed impegno.

“Era da tanto tempo che non mettevo un ‘prima e dopo’ (del suo aspetto fisico, ndr), questo perché aspetto sempre di arrivare al massimo per poter mostrare con orgoglio i risultati della tanta fatica in palestra. Quel ‘massimo’ non so neanche io che cosa significhi. So solo che adesso, la maggior parte dei giorni, sono felice e soddisfatta del mio fisico”, ha raccontato in passato sui propri social.

