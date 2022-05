Mercedesz Henger: “Edoardo mi piace, è bellissimo”/ “Devo capire cosa sente…”

Mercedesz Henger ci riprova con Edoardo Tavassi?

Dopo l’esperienza su Playa Sgamadissima, per scelta degli altri naufraghi, Mercedesz Henger è rientrata ufficialmente in gioco nel corso della ventesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Mercedesz ha così potuto ammirare da vicino il nuovo look di Edoardo Tavassi che, per garantire tre giorni di cibo al gruppo, ha accettato di farsi radere i capelli a zero. Dopo la puntata, come hanno mostrato le immagini del daytime del 30 maggio, Edoardo ha mostrato insicurezza per il proprio look. Marco Cucolo, però, l’ha prima rassicurato e poi ha chiesto un parere a Mercedesz Henger.

Mercedesz Henger e Gennaro Auletto, nuovo amore?/ Il gesto bollente che...

“Mi piace, per me è bellissimo anche con questi capelli, ma devo capire lui cosa sente”, ha detto Mercedesz davanti alle telecamere del reality condotto da Ilary Blasi.

Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi, torna il feeling?

Dopo i primi giorni di feeling all’Isola dei Famosi 2022, Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi si sono allontanati. Guendalina, non fidandosi di Mercedesz, ha svelato al fratello della presenza di un presunto fidanzato smentito dalla Henger. Senza Guendalina che ha abbandonato il reality non accettando il prolungamento fino al 27 giugno, Edoardo e Mercedesz si riavvicineranno?

MERCEDESZ HENGER: "EDOARDO TAVASSI MI PIACE ANCORA"/ "Mi piaceva già in Italia, non mi ha delusa"

La figlia di Eva Henger, durante la permanenza su Playa Sgamadissima, ha ammesso di aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine per Edoardo di cui ama l’ironia e i modi di fare. Le incomprensioni con Nicolas Vaporidis, molto amico di Edoardo e con Guendalina, l’avevano allontanata dal Tavassi. Cambierà tutto nei prossimi giorni?

LEGGI ANCHE:

Mercedesz Henger l'accusa a Fabrizia Santarelli/ "Invece di rispondere male..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA