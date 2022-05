“Mercedesz Henger fidanzata con Flavio”/ Alajmo: “Altro che Edoardo Tavassi…”

Scoop stamane a Mattino5 riguardante L’Isola dei Famosi ed in particolare l’ultima concorrente sbarcata in Honduras, leggasi Mercedesz Henger, figlia di Eva. “Adesso c’è uno scoop de L’Isola dei Famosi che ci ha portato Andrea Franco Alajmo, e riguardante Mercedes – esordisce Federica Panicucci, presentatrice del programma in onda su Canale 5 – la figlia di Eva Henger è arrivata in Honduras ufficialmente come single ed ha mostrato un interesse per Edoardo, fratello di Guendalina Tavassi, ma…”.

E qui è intervento il noto paparazzo Andrea Franco Alajmo, che ha mostrato in diretta tv delle foto inerenti un bacio, o presunto tale, fra Mercedesz Henger e un misterioso ragazzo: “Mi dispiace per Edoardo Tavassi – aggiunge Alajmo – ma Mercedesz è impegnata, impegnata già da diverso tempo e anche la settimana prima di partire stava con questo Fulvio, a meno che dieci minuti lo abbia lasciato ma non penso… ho le prove? Certo mi hanno mandato le fotografie”.

MERCEDESZ HENGER FIDANZATO, LA GROPPELLI: “MA COSA TI ASPETTAVI…”

Sulla vicenda è intervenuta anche Patrizia Groppelli, in studio, che ha usato parole forti nei confronti di Mercedesz Henger: “Tu sei un uomo intelligente – dice rivolgendosi ad Alajmo – ma cosa ti aspettavi da una che ha lasciato la madre in ospedale? Io se succede una cosa del genere non parto”, riferendosi al recente incidente d’auto capitato a Eva Henger e compagno.

Ma a quel punto il paparazzo l’ha interrotta, ribattendo: “Lei non voleva partire, io conosco molto bene Eva, e so che lei non voleva partire ma Eva le ha detto di andare”. Ma la Groppelli non ci sta: “Intanto è partita, se io avessi una madre in quelle condizioni non partirei per tutto l’oro del mondo”. Al che è intervenuta anche Federica Panicucci, che ha spiegato: “Noi non sappiamo le dinamiche famigliari, ci vuole sempre un po’ di cautela, però vediamo il bacio quindi è fidanzata?”, e Alajmo ha ribadito: “Certo che è fidanzata”. La Panicucci ha concluso: “Va bene indagheremo, grazie per questo scoop, scopriremo se è strategia se è davvero presa da Edoardo…”.

