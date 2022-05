Mercedesz Henger fidanzata?/ D’Urso: “Pare lo sia davvero, vorrebbero nasconderlo”

Mercedesz Henger fidanzata? Nuove indiscrezioni

Si torna a parlare di Isola dei Famosi nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5 e torna perciò l’attenzione su Mercedesz Henger. Da poco entrata in gioco, la figlia di Eva Henger è finita nel mirino per la sua attuale situazione sentimentale. La ragazza ha dichiarato di essere single nel video di presentazione dell’Isola, manifestando un certo interesse per Edoardo Tavassi. In realtà le indiscrezioni che circolano in Italia la vorrebbero invece fidanzata con un certo Fulvio. Proprio ieri a Pomeriggio 5, Arianna David smentiva questa notizia, confermando che Mercedesz è single; eppure oggi i dubbi tornano ed è proprio la conduttrice Barbara D’Urso a diffonderli.

“MERCEDESZ HENGER FIDANZATA CON FULVIO”/ Arianna David: "Notizia falsa, ecco perché"

Mercedesz Henger fidanzata? Parla Barbara D’Urso

Se Arianna David, in collegamento anche nella puntata di Pomeriggio 5 dell’11 maggio, ha confermato ancora che Mercedesz Henger è single, Barbara D’Urso ha insinuato il dubbio, rivelando un nuovo retroscena. “Ci è arrivata in redazione notizia che, invece, tutto questo sarebbe vero – ha ammesso la conduttrice, riferendosi al fidanzato della Henger – stanno facendo in modo quindi di nascondere questa cosa”, ha quindi aggiunto. Stupita dell’indiscrezione, la David si è detta poi perplessa: “Allora mi hanno presa in giro e magari mi hanno usata, non so che dire!” ha concluso l’opinionista.

LEGGI ANCHE:

Vladimir Luxuria "Mercedesz all'Isola? Ecco com'è andata davvero"/ "Eva Henger…"Mercedesz Henger si dichiara a Edoardo Tavassi/ "Mi sta conquistando a L'Isola"

© RIPRODUZIONE RISERVATA