Mercedesz Henger ha il fidanzato?/ All’Isola dei Famosi da single ma “cerco l’amore”

Mercédesz Henger torna a L’Isola dei Famosi 2022 come naufraga dopo l’esperienza del 2016. La figlia di Eva Henger è pronta a rimettersi in gioco in Honduras dopo il terzo posto conquistando nell’edizione del 2016 condotta da Alessia Marcuzzi. Chissà che questa volta non possa riprendersi la rivincita visto che durante quell’edizione è stata una delle protagoniste indiscusse. Indimenticabile, infatti, la sua prova di apnea che tanto fece preoccupare la mamma e la stessa conduttrice con tanto di video diventato poi virale sui social. Il ritorno di Mercédesz al momento è stato rivelato solo ai naufraghi Edoardo e Alessandro che non hanno mai nascosto il loro interesse di trovare l’amore sull’isola.

GUENDALINA TAVASSI, LITE CON LAURA MADDALONI/ "Parolacce e toni esagerati, basta!"

Nel filmato si vede la figlia di Eva Henger fare una rivelazione davvero interessante: “al momento io sono single e ho tantissima voglia di innamorarmi” – ma poco dopo ha aggiunto – “c’è un naufrago che mi piace, non voglio dire chi è, mando un bacio a questo naufrago misterioso. A me piacciono gli uomini che mi fanno ridere tantissimo, ma che sono anche sensibili. Fisicamente mi piacciono gli uomini alti, tartaruga e bicipiti non sono strettamente necessari”.

Isola dei Famosi 2022, 12a puntata/ Diretta, eliminati: Carmen offesa con suo figlio

Mercédesz Henger single: “Non sono assolutamente alla ricerca di un uomo adesso”

Mercédesz Henger è pronta a partecipare per la seconda volta a L’Isola dei Famosi 2022. La figlia di Eva Henger parte da single dopo la fine della relazione con Lucas Peracchi. Proprio la ex naufraga ha rivelato sulla sua vita privata: “non sono assolutamente alla ricerca di un uomo adesso. Voglio vivere la mia vita serena e concentrarmi su me stessa, sul lavoro, sui progetti e quello che verrà”. Non solo, parlando dei progetti futuri dalle pagine di Novella 2000 ha rivelato: “molte cose di cui preferisco non parlare ancora, anche per scaramanzia, perché ogni volta che racconti una cosa poi va male. Posso dire che saranno tutte cose basate sullo sport”.

Guendalina Tavassi in lacrime dopo lo scontro con Laura ed Estefania/ "Sei bugiarda"

Infine parlando di come un uomo deve conquistarla ha confessato: “io amo ridere, tantissimo. Deve farmi ridere, ma al momento deve starmi alla larga perché voglio stare da sola”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA