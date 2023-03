Mercedesz Henger in lutto, morta la sua cagnolina/ “Adesso gioca in paradiso”

Mercedesz Henger la commovente dedica per la scomparsa della sua cagnolina

Mercedesz Henger sta affrontando un terribile lutto, la sua cagnolina Briciola è morta lascandole tanta tristezza. Ad annunciarlo sui social è stata proprio lei con una commovente dedica, allegata ad alcune foto e video che ricordano la sua piccola amica a quattro zampe.

L’ex naufraga ha scritto: “Ciao ciao piccolina mia. Grazie per averci riempito il cuore di gioia e di affetto. Adesso gioca con tutti gli altri cagnolini in paradiso“. Queste le parole di Mercedesz Henger che hanno commosso il web; in molti sono stati i commenti di vicinanza al volto televisivo in un momento tanto delicato, compreso il commento della mamma Eva Henger.

Mercedesz Henger accusa la madre Eva di maltrattamento sugli animali

La piccola Briciola, Chihuahua bionda venuta a mancare nelle ultime ore, è stata protagonista di un scontro infuocato tra Mercedesz Henger e la madre Eva. Nel 2019 i rapporti tra madre e figlia erano davvero molto tesi, l’ex naufraga aveva accusato l’attrice di aver maltrattato la sua cagnolina.

Eva Henger, a Pomeriggio 5, ha negato di aver maltratto Briciola rivelando che sua figlia l’avesse abbandonata a lei: “Briciola non era il mio cane, è stato il cane di Memi, che cinque anni fa mi disse ‘lavoro troppo, non posso tenerlo. Dopo due settimane ha comprato un nuovo cane, un barboncino nero, io mi sono arrabbiata tantissimo e le ho detto ‘non è giusto, mi hai lasciato due cani e ne hai comprato uno nuovo?” Il volto televisivo ha poi aggiunto che Mercedesz ha restituito il cane al suo ex Lucas Peracchi e ha aggiunto: “Io ho le foto di Briciola che corre in giardino e stava benissimo da noi“.

