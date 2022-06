Mercedesz Henger, incidente all’Isola dei Famosi 2022/ Come sta? 4 punti alla mano…

Incidente per Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi 2022

Continuano gli incidente all’Isola dei Famosi 2022 dove i concorrenti, in vista della finalissima del 27 giugno, ce la stanno mettendo tutta per affrontare le ultime sfide. Dopo i vari problemi fisici degli altri naufraghi che hanno anche dovuto alzare bandiera bianca e ritirarsi come accaduro a Roger, anche Mercedesz Henger deve fare i conti con un piccolo incidente. Durante un’escursione con gli altri naufraghi tra cui Edoardo Tavassi ed Estefania, Nell’attraversare degli scogli, Mercedesz è scivolato ferendosi alla mano.

La figlia di Eva Henger è così tornata indietro per farsi medicare, ma oltre al dolore, è stata ferita anche dall’atteggiamento dei compagni d’avventura. Mercedesz, infatti, si è resa conto di essere tornata da sola nonostante si fosse fatta molto male.

Lo sfogo di Mercedesz Henger

“Mentre tornavo, da sola, la mano ha iniziata a farmi male guardandomi intorno mi sono resa conto di essere da sola e mi è venuta una strana sensazione. Mi sono affezionata alle persone e io non avrei mai lasciato che tornassero da solo dopo essersi fatte male“, si è poi sfogata Mercedesz. Accompagnata in infermeria, è tornata poi sull’Isola dove è stata riaccolta dagli altri naufraghi, ma anche in questo caso l’atteggiamento di qualcuno l’ha ferita.

“Stavo arrivando in spiaggia ed Edoardo mi ha chiesto al volo se fosse tutto apposto. Gli ho detto che avevo quattro punti alla mano ed è finita lì. Ci sono rimasta male”, ha concluso la Henger che, oltre al dolore per la ferita alla mano, deve fare i conti anche con il rapporto di complicità tra Estefania ed Edoardo.

