Mercedesz Henger incontra sua mamma Eva/ “Lucas non mi mena, basta mentire!”

Colpo di scena a Live non è la D’Urso. Da settimane ormai si parla di un confronto tra Eva Henger e Lucas Peracchi, saltato la scorsa settimana per volontà della prima che ha preferito non presentarsi. Oggi Eva c’è ma nell’ascensore non arriva Lucas, bensì sua figlia Mercedesz Henger. Le due non si vedono da settimane e, al primo sguardo, si abbracciano, commosse. Poi però si parla delle accuse lanciate dalla Henger: “Dimmi perché, iniziamo da questo”, esordisce Mercedesz. Poi spiega: “Lucas era scappato non avevo detto che mi aveva menato. È vero abbiamo litigato, è vero che si è spaccato il telefono ma ti pare che lui mi mena? Io ti ho detto che ci sono state delle litigate e non che mi ha messo le mani addosso. E credo che tu l’avresti ammazzato.”

Mercedesz Henger incontra sua mamma: tra abbracci e accuse

Mercedesz Henger cerca di far ragionare sua madre che rimane però convinta delle sue parole. “Tu hai detto che ti ha dato un ceffone.” ammette Eva, che sembra però tentennare di fronte agli occhi di sua figlia. “L’importante è che stai bene”. Mercedesz però continua: “Io voglio che tutto questo finisca mamma, anche con un abbraccio, ovviamente che sia anche con Lucas”. Eva ammette di tenere tanto a sua figlia e di essere pronta ad andare avanti: “Ciò che è successo è successo, l’importante è che adesso stiano bene e che la loro storia d’amore sia davvero così, – ammette la mamma di Mercedesz – perché lei merita una persona che la tratti come una principessa perché lei ha già sofferto molto.” conclude.

