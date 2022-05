Mercedesz Henger insultata sui social/ “Con Eva si sono sentite al telefono e…”

Mercedesz Henger presa di mira dagli haters, la difesa dello zio

Mercedesz Henger è stata attaccata pesantemente sui social. La giovane ha fatto il suo ingresso all’Isola dei Famosi in un momento delicato della sua vita. La madre Eva Henger è stata vittima di un incidente e ad oggi le sue condizioni destano preoccupazione. Mercedesz Henger ha scelto comunque di partecipare nonostante il periodo complicato della madre. L’incidente che ha colpito Eva Henger ha decisamente preoccupato. Molti pensavano che sua figlia Mercedesz sarebbe ritornata in Italia, per starle vicino. Ma non è stato così e, infatti, da poco è una nuova concorrente dell’Isola dei Famosi. Tale situazione ha scatenato tantissime critiche. Così è arrivata, tramite social, un messaggio dello zio della ragazza che ha fugato tutti i dubbi. Una risposta che fa capire come le critiche siano state molto forti. La lunga risposta si apre con il fatto che non bisogna attaccare la giovane ragazza per la decisione presa.

Eva Henger piange per la figlia Mercedesz "Basta attaccarla per l'Isola"/ "Le ho chiesto io di andare"

La Henger, infatti, fino a quando ha potuto è stata in collegamento telefonico con sua madre. Ed è stata proprio Eva ad insistere affinché partecipasse, naturalmente mostrandole tutto il suo supporto. Nonostante l’insistenza di Mercedesz Henger, Eva ha rassicurato sua figlia così da spingerla a continuare la sua avventura. Lo zio ha scritto nelle storie su Instagram: “Non dovete attaccare Mercedesz per la sua partecipazione. Con la madre si sono sentite telefonicamente e Eva l’ha spinta a partecipare nonostante quanto accaduto. La madre ha insistito che partecipasse”.

Eva Henger, come sta? "Liquido nei polmoni e intorno al cuore"/ "Ho rischiato grosso"

La richiesta di Eva Henger alla figlia Mercedesz: “Devi mostrarti brillante e…”

La richiesta di Eva Henger a sua figlia Mercedesz è stata quella di far vedere una ragazza brillante e genuina. Una ragazza che non si vedeva da tempo. Così da realizzare un percorso che soddisfi non solo lei ma anche sua madre. Così lo zio di Mercedesz Henger ha raccontato quella che, per loro, è l’unica realtà dei fatti. Insomma, la situazione è abbastanza chiara e la verità è venuta fuori. Mercedesz Henger ha partecipato anche grazie al benestare di sua madre. Staremo a vedere, dunque, se le critiche si stopperanno oppure continueranno, nonostante tutto.

Roberto Alessi, incidente Eva Henger “a Roma a curarsi”/ “Fase delicata, pregando…”

Appena sbarcata in Honduras, Mercedesz si è subito data da fare tra sessioni di pesca ed escursioni alla ricerca del cibo. Non tutti i telespettatori hanno gradito il suo arrivo perché ultimamente sua madre è rimasta vittima di un brutto incidente ed è ancora ricoverata in Ungheria. A ogni modo gli altri concorrenti paiono aver ben accolto le nuove arrivate, tutti tranne Carmen Di Pietro che non vede di buon occhio l’interesse del figlio Alessandro per le nuove compagne d’avventura. Mercedsz sembra carica e in splendida forma per affrontare questa sfida che richiede non solo capacità di adattarsi e collaborare col gruppo, ma anche una buona resistenza fisica.











© RIPRODUZIONE RISERVATA