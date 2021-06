Mercedesz Henger: “Io e Lucas Peracchi non stiamo più insieme”/ “Purtroppo si…”

Mercedesz Henger torna a parlare della sua storia d’amore con Lucas Peracchi confermando la rottura. Lo scorso 11 maggio, nel salotto di Pomeriggio 5, Mercedesz Henger aveva annunciato di essere tornata insieme all’ex tronista dopo aver affrontato una piccola crisi. Oggi, però, a distanza di poche settimane dal ritorno di fiamma, la rottura è ufficiale. Attraverso l’apposita funzione di Instagram, Mercedesz ha risposto alle domande dei fans e, tra le tante cose che le sono state chieste, c’erano domande sulla sua relazione con Lucas. Essendo stata sempre schietta e sincera con i followers, la figlia di Eva Henger ha così deciso di raccontare qual è attualmente la natura del suo rapporto con Lucas Peracchi. Senza svelare nel dettaglio le cause che hanno portato alla separazione, Mercedesz ha confermato di essere ufficialmente single.

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi si sono lasciati

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi non sono più una coppia. “Io e Lucas non stiamo più insieme. Ve lo confermo perchè avevo detto che quando la situazione sarebbe stata più chiara lo avrei fatto”, scrive su Instagram la figlia di Eva Henger. “Per quanto riguarda le motivazioni non sono cambiate da quelle che avevo raccontato da Barbara (D’Urso ndr). E’ stata un’avventura bellissima, ma purtroppo si è conclusa”, ha aggiunto. Dopo l’annuncio di Mercedesz, è arrivato il commento di Lucas Peracchi. “Ho appreso anch’io oggi di essere single. Accetto la sua decisione. La vita va avanti”, ha detto l’ex tronista rispondendo alla domanda di un follower fatta attraverso l’apposita funzione di Instagram.

