Mercedesz Henger/ La figlia di Eva esplode contro Gennaro e Luca, animi tesi

Animi tesi a L’Isola dei Famosi e manco a dirlo spunta il nome di Mercedesz Henger tra i protagonisti. La figlia di Eva infatti ha avuto due battibecchi molto pesanti con Gennaro Auletto e Luca Daffré. Col primo tutto si è consumato durante la divisione del riso che ha mandato su tutte le furie proprio Mercedesz. Questa ha urlato tutta la sua rabbia contro il povero Gennaro con il quale sembrava potesse addirittura nascere qualcosa più dell’amicizia all’inizio di questa avventura. Di Luca non le è piaciuto un gesto che questi ha compiuto per tentare di zittirla e ha specificato: “Luca ti devo chiedere un favore. Quando sto cercando di esprimere una mia opinione non fare quel gesto perché è davvero molto brutto”. Insomma l’avventura della ragazza in Honduras va avanti con grandi difficoltà, la speranza è che ritrovi quel sorriso che aveva sempre stampato in faccia nella sua prima avventura in questo programma che aveva portato il pubblico ad amarla.

Edoardo e Mercedesz stanno insieme?/ Nuovo bacio all'Isola: "La cosa più romantica…"

Mercedez Henger ed Edoardo Tavassi presto coppia?

Mercedesz Henger nutre molta simpatia nei confronti di Edoardo Tavassi ma ancora non ha capito di cosa si tratti e il pubblico de L’Isola dei Famosi si interroga. Per il naufrago è solo amicizia, ma la loro vicinanza, per la Henger rappresenta qualcosa di più, per ora sta bene insieme al Tavassi e non vuole nemmeno sbilanciarsi troppo per non restare delusa. Sull’isola si è accesa una discussione, dovuta alla punizione inflitta al gruppo da parte dello Spirito dell’Isola. Difatti per 24 ore è stato tolto il fuoco. Il motivo è dovuto dal non rispetto del regolamento da parte di Carmen, Marialaura De Vitis ed Estefania Bernal che hanno mangiato la ricompensa quando loro non ne avevano diritto. La replica della modella è stata: “La punizione dovrebbe andare a quelli che hanno continuato a mangiare senza pensare ai compagni che avevano fame”.

Mercedesz Henger furiosa con Luca Daffrè all'Isola/ "Brutto gesto, non farlo mai più"

Mercedesz Henger scoppia di felicità

Mercedesz Henger è felice, nel gioco “Obbligo e Verità” a L’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi ha detto che se l’avesse incontrata a Roma sicuramente si sarebbero frequentati lo stesso, perché tra loro c’è un rapporto sincero, nato non per alimentare una dinamica di gioco ma per interesse reciproco. Mercedesz si confida con Estafania Bernal e decidono di affrontare Luca, che sta prendendo troppo sul serio il suo ruolo da leader dando continui ordini e alle due naufraghe sta dando fastidio. Mercedesz poi prende da parte Luca e gli chiede cosa ne pensa di Marialaura. Il modello gli risponde che non ricambia il suo interesse, ciò non è passato inosservato e Marialaura confida a Mercedesz di non volersi esporre più di tanto per non rimanere delusa. Mercedesz è sempre più vicina a Edoardo quando hanno un momento di relax preferiscono trascorrerlo insieme facendosi due risate.

Gennaro Auletto giochi erotici con Mercedesz Henger/ Cosa succede all'Isola dei Famosi?

Cosa manca rispetto alla precedente avventura a L’Isola dei Famosi?

Mercedesz Henger è entrata nel gioco da poco tempo a L’Isola dei Famosi 2022. La ragazza già in passato ha partecipato a un’altra edizione dimostrando di avere carattere e tenacia. Il pubblico ricordando la sua impresa in apnea biasima l’atteggiamento della modella. Questa volta manca di spirito avventuriero e invece di mostrare le sue doti da combattente, sta portando avanti la love story con Edoardo e sono in pochi a credere all’autenticità dei suoi sentimenti. Forse la Henger ha capito che le storie d’amore nei reality valgono più della resistenza fisica? Nella puntata di lunedì probabilmente Ilary vorrà indagare su questa relazione e vorrà capirci se è un sentimento vero oppure solo una strategia di gioco. Edoardo non si sbilancia, Mercedesz non vuole illudersi, nonostante ciò trascorrono sempre più tempo insieme come se fossero una coppia consolidata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA