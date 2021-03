Mercedesz Henger “La mia apnea all’Isola? Ero furiosa”/ Retroscena: “Avevo i conati”

Si parla di Isola dei Famosi 2021 oggi, 26 marzo, in diretta a Pomeriggio 5. Viene commentata la diretta di ieri con alcuni ex protagonisti delle precedenti edizioni. In studio Barbara D’Urso ricorda assieme a Mercedesz Henger uno dei momenti iconici di tutte le edizioni dell’Isola e che l’ha vista protagonista: quella della sua apnea scambiata per malore.

Viene così riproposta la scena, il famosi “Alvin Alvin” ripetuto e urlato dall’allora conduttrice Alessia Marcuzzi e il terrore sul volto delle persone presenti in studio, Eva Henger in primis. A Pomeriggio 5, Mercedesz racconta però cosa è realmente accaduto in questi momenti in apnea e il perché facesse col volto quelle espressioni che hanno poi allarmato tutti.

Mercedesz Henger, cos’è accaduto durante la famosa prova in apnea all’Isola? Il retroscena a Pomeriggio 5

“Ero arrabbiatissima – ha ammesso subito Mercedesz Henger a Pomeriggio 5, per poi spiegare che – volevo vincere e fuori dall’acqua, non si vedeva giustamente in studio, io chiedevo che mi lasciassero stare.” Quelle espressioni della Henger erano in realtà dovute a dei conati: “Noi avevamo vinto una prova e ci avevano dato da mangiare e mi stava risalendo tutto! Mi stavano risalendo le cosce di pollo, non lo dimenticherò mai. Stavo bene, certo, non benissimo ma ce la facevo.” ha concluso, chiarendo la questione una volta per tutte.

