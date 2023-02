Mercedesz Henger, la rivelazione su Edoardo Tavassi al GF Vip/ “Ci siamo visti, ma…”

Mercedesz Henger e il retroscena su Edoardo Tavassi dopo L’Isola dei Famosi: “Non è successo nulla…”

Il Grande Fratello Vip si appresta ad entrare nelle settimane cruciali e volte a tracciare la strada per l’ipotetico vincitore dell’edizione 2023. Nel frattempo, i coinquilini continuano a far discutere sia fuori che dentro la Casa del GF Vip, con retroscena e rivelazioni che spesso arrivano dall’esterno. Nelle ultime ore ha voluto dire la sua sul reality anche Mercedesz Henger, in particolare su Edoardo Tavassi. Con quest’ultimo, l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi aveva avuto una pseudo liaison, ma a quanto pare le cose non sono andate proprio nel giusto dei modi.

GF Vip, continua il Van Gate/ Micol: "Ho detto cose brutte, se escono me ne vado"

Intervenuta a Radio Radio, con Giada De Miceli alla conduzione, Mercedsz Henger ha offerto alcune considerazioni sul suo attuale stato sentimentale aggiungendo una timida frecciatina nei confronti di Edoardo Tavassi, concorrente al GF Vip. “Sono molto contenta di condividere con i miei follower questo momento di felicità: era tanto tempo che cercavo l’amore ma non avevo avuto molta fortuna, ora sono innamorata“. Dopo l’incipit dell’amore ritrovato, la figlia di Eva Henger svela come è andato il rapporto con Edoardo Tavassi: “Con lui non è successo nulla, ci siamo visti dopo l’Isola ma abbiamo capito che non eravamo compatibili…“.

Edoardo Tavassi vince a bigliardo contro Onestini/ Il gieffino esulta, video è virale

Mercedesz Henger su Edoardo Tavassi: “Quando due persone vogliono davvero stare insieme…”

Nel prosieguo dell’intervista a Radio Radio con Giada De Miceli, Mercedesz Henger aggiunge ulteriori dettagli sulla liaison con Edoardo Tavassi ai tempi dell’esperienza comune a L’Isola dei Famosi. “Per un attimo sull’Isola abbiamo pensato di essere compatibili, poi ognuno di noi ha trovato l’amore da altre parti. Volevamo cose diverse: quando le persone vogliono davvero stare insieme questi non sono problemi reali, si risolvono. Si vede che non eravamo particolarmente compatibili in quel senso”.

Emanuela Fuin sgancia la bomba sul Grande Fratello Vip/ La mamma di Edoard Tavassi…

Stando alle parole di Mercedesz Henger sui trascorsi sentimentali con Edoardo Tavassi, attualmente in corsa al GF Vip, sembrerebbe quasi che sia stato proprio il fratello di Guendalina a non offrire basi solide su cui impostare un rapporto d’amore. Prima di concludere, aggiunge il suo personale giudizio sulla love story con Micol Incorvaia: “Mi sembra che ci sia molta più compatibilità con Micol e ne sono molto felice, forse sono più simili…“. Sul finire dell’intervista, Mercedesz Henger si pronuncia anche sulla storia più chiacchierata del GF Vip, ovvero quella tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. “I Donnalisi? E’ un po’ tossico come rapporto, non sento che durerà la loro storia una volta usciti“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA