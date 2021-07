Mercedesz Henger: “Lucas Peracchi? Non ci sono stati tradimenti”/ “In amore…”

Quella tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi è stata una storia importante che, però, è finita. Dopo vari alti e bassi, la coppia si è detta ufficialmente addio e oggi, in un’intervista rilasciata al settimanale Novella 2000, la figlia di Eva Henger torna a parlarne senza svelare i dettagli della rottura che preferisce tenere per sè. «Sto cercando di affrontarla nel modo migliore. Non è facile, perché comunque è stata una storia bellissima. Abbiamo vissuto tante cose belle insieme, condiviso tante passioni e non voglio finirla in malo modo. Non ci sono stati tradimenti o che altro. Semplicemente piano piano abbiamo realizzato che non andavamo più così d’accordo. I dettagli preferisco tenerli per me», ha spiegato Mercedesz che, ora, ha il cuore libero anche se non è facile voltare pagina dopo una realzione così importante.

Mercedesz Henger: “In amore cerco complicità”

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi, oltre ad essersi amati molto, sono stati anche molto complici. Questo, tuttavia, non è bastato e la storia, giorno dopo giorno, non è bastato. «In amore cerco complicità, che io e Lucas abbiamo sempre avuto, e qualcuno che mi faccia sentire sempre a casa e mi faccia sentire sicura. Lucas, quello che penso sia l’amore, a un certo punto della relazione me lo ha dato. Siamo stati insieme, abbiamo convissuto tre anni e per me è stata una relazione importantissima. Poi c’erano piccoli dettagli su cui non andavamo d’accordo», ha aggiunto ancora la figlia di Eva Henger che non ha aggiunto ulteriori dettagli. Lucas e Mercedesz, dunque, dopo tre anni, sono pronti a vivere un’estate da single.

