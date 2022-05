Mercedesz Henger/ Nicolas Vaporidis è una furia contro di lei

Mercedesz Henger ha creato anche malumori all’interno dell’Isola dei Famosi 2022. La splendida figlia di Eva infatti si è fatta anche dei “nemici” all’interno del reality show targato Mediaset. Su tutti emerge Nicolas Vaporidis che dopo l’eliminazione della ragazza dalla Palapa non le ha certo mandate a dire, sottolineando: “L’unica cosa che hai fatto con coerenza è stata odiarmi. Per il resto, ciao. Vai, vai, tranquillamente”. In molti però si sono interrogati anche sull’attore, divenuto famoso per Notte prima degli esami, sottolineando che molto spesso ha vestito i panni dello stratega non riuscendo a far comprendere a tutti il perché di alcuni suoi gesti e dimostrando chiaramente di comportarsi in determinati modi per rimanere all’interno del programma.

Mercedesz Henger, come ha creato e distrutto intrecci narrativi a L’Isola dei Famosi

Quando si parla di concorrenti sull’Isola dei famosi, non si può fare a meno di menzionare Mercedesz Henger attrice e showgirl nata a Roma 31 anni fa, figlia della celebre Eva Henger. Già prima che la modella arrivasse sulla famosa isola honduregna, aveva svegliato l’interesse di tutti i naufraghi presenti, dicendo di provare interesse per un suo collega già stanziato sull’isola. Nel corso della sua avventura, Mercedesz Henger ha fatto contribuito in maniera effervescente a creare e a distruggere intrecci narrativi tra i vari naufraghi, dando sicuramente vita a quello che poi è stato definito come il ”trio delle conquistadoras”, formato da Fabrizia Santarelli, Maria Laura De Vitis e la stessa Mercedesz Henger. La sua presenza sull’isola ha dato vita ad una serie di colpi di scena costanti, a partire dal fatto che ha dichiarato di essere pronta ad innamorarsi di nuovo, fino ad esternare il suo effettivo interesse per un altro naufrago; ma non si tratta solo di cose positive.

Il difficile rapporto con la madre Eva Henger

Mercedesz Henger ha infatti suscitato l’interesse del pubblico e degli altri naufraghi parlando del difficile rapporto con sua madre, Eva: a causa di un amore difficile e di una relativa relazione complessa, Eva Henger e sua figlia Mercedesz sono addirittura arrivate a non parlarsi per ben due anni. Oltre agli elementi meramente personali, è interessante notare come Mercedesz abbia avuto una serie di screzi con la sua collega Maria Laura De Vitis; quest’ultima, infatti, è stata accusata da Mercedesz Henger di aver dato vita ad un flirt con Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro, solo per questioni strategiche e non amorose, mostrando così un atteggiamento ipocrita. Tale atteggiamento, dunque, è stato fortemente criticato dalla modella, arrivando anche ad uno scontro piuttosto acceso. Per quanto riguarda il suo percorso sull’isola, invece, Mercedesz Henger è stata di recente eliminata da Playa Palapa al televoto, ritrovandosi così costretta ad abbandonare la spiaggia principale per recarsi sulla Playa Sgamadissima dove è stata accolta da Fabrizia Santarelli, Blind e Licia Nunez. Prima di andare via, però, Mercedesz ha lasciato il consueto bacio di Giuda a Nicolas Vaporidis, indicando lui come il più pericoloso tra i naufraghi, definendolo infatti particolarmente strategico negli atteggiamenti, sebbene l’attore e conduttore radiofonico romano si sia pronunciato contro tale affermazione mossa dalla modella ungherese.

