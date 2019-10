Mercedesz Henger/ “Non comprendo mia madre Eva contro Lucas Peracchi”

Mercedesz Henger torna a Domenica Live di Barbara d’Urso dopo il (quasi) malore di alcune settimane fa. La ex naufraga de L’Isola dei Famosi torna per commentare il comportamento della madre Eva Henger che si è letteralmente scagliata contro il fidanzato Lucas Peracchi.. Due settimane fa Mercedesz è apparsa nel salotto di Domenica Live pallida e con la voce tremante al punto che, poco dopo dal suo ingresso, ha detto: “sto per avere un attacco di panico”. La ragazza era stata chiamata da Barbara d’Urso per replicare alle pesantissime accuse della madre Eva Henger contro il fidanzato Lucas Peracchi accusato di averle fatto violenza. “Grazie per avermi fatto rivedere le immagini. Mi sono calmata. Non voglio dare contro a mia madre, perché non voglio abbassarmi a quel livello, le accuse di mia madre sono infondate” ha detto Mercedesz che ha difeso il compagno.

Mercedesz Henger contro la madre Eva: “perché mi ha dovuto fare questo male?”

A quel punto la padrona di casa Barbara D’Urso ha chiesto più volte a Mercedesz Henger: “Perché tua madre ha lanciato queste accuse?” con la ragazza che ha prontamente replicato: “non me lo spiego. Ho perdonato Lucas per le cavolate che ha fatto sui social, ma non c’è altro…”. Non solo, Mercedesz ha proseguito dicendo: “vorrei una spiegazione seria da mia madre Eva Henger, del perché mi ha dovuto fare questo male. Mi dispiace, in qualsiasi altra veste verrò come tua ospite, ma questa è l’ultima volta che parlerò di questo argomento”. Mercedesz e Lucas Peracchi dopo una forte crisi sono tornati insieme e hanno deciso anche di convivere a Castell’Arquato, un piccolo borgo medievale in provincia di Piacenza. Una scelta che l’ex tronista di Uomini e Donne ha commentato così: “è stato un bellissimo gesto da parte di Mercedesz“.

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi ostacolati dalla famiglia?

Mercedesz Henger ha anche parlato del fratello Riccardino che, a detta della ragazza, sarebbe stato plagiato dalla madre Eva: “Riccardino ha avuto dei problemi. Io riconosco questo suo atteggiamento quando perde le staffe, chissà quante cose gli sono state dette da mia madre dietro le quinte. Il motivo per cui io non ho più parlato con mio fratello è che mentre io piangevo lui andava a fare altre cose”. Mercedesz ha raccontato il suo momento difficile con Lucas: “io piangevo perché mi faceva male che io e Lucas ci eravamo lasciati e lui andava a fare le sue cose. Per quanto sono stata male non mi è arrivata nemmeno una telefonata. Rinfacciarmi che sono andata da loro, ma che schifo è?“. Oggi le cose con Lucas Peracchi vanno alla grande: “sono venuta perché volevo mostrare il mio sostegno a Lucas, noi rimaniamo forti, cerchiamo di continuare a sorridere e a vivere la nostra vita”.



