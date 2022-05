Mercedesz Henger piange per video di sua madre Eva in ospedale/ “Quando tornerai…”

Mercedesz Henger, sorpresa di sua mamma Eva: il video la commuove

Mercedesz Henger piange per sua madre Eva Henger, protagonista di un dolcissimo video registrato in ospedale, dopo l’incidente dei giorni scorsi. “Sono contenta di te e sono felice che non hai rinunciato all’Isola dei Famosi. Abbiamo avuto incomprensioni e alti e bassi nel nostro rapporto, ma quando ritornerai, spero il più tardi possibile, ci abbracceremo forte. Non tanto tu a me perché io sono acciaccata, ma io a te”, la promessa di mamma Eva.

Mercedesz, ovviamente, è al settimo cielo e sollevata al pensiero che sua madre stia meglio e non lo nasconde: “Sono felice, contenta e con il cuore più leggero”, le sue parole. “Ero preoccupatissima per l’incidente, ma lei stessa mi ha detto che si stava riprendendo. Avevo una speranza di riallacciare con lei un rapporto che sembrava perduto. L’Isola dei Famosi ti fa realizzare tante cose, come sempre”, continua commossa Mercedesz.

Il pentimento di Mercedesz Henger: l’incidente di mia madre mi ha insegnato molto

“Non ci siamo parlate per tanto tempo e il giorno che ho capito dell’incidente me ne sono pentite. So che c’erano delle motivazioni, questo distacco è servito per creare un rapporto migliore del precedente. Ma in quel momento me ne ero pentita. Anche se è tutta rotta è sempre lei”, conclude Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi 2022. Ora che ha rivisto sua mamma Eva, seppur solo in un video registrato, si sente alleggerita e determinata a proseguire la sua avventura in Honduras.

