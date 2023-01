Mercedesz Henger presenta il fidanzato Nico D’Amore/ Prime foto e dedica social

Mercedesz Henger svela ai follower il suo nuovo amore con un post su Instagram in cui si mostra, per la prima volta, in compagnia del fidanzato, Nico D’Amore. Le immagini e la dedica speciale della figlia di Eva Henger arrivano a spegnere i rumors che continuavano a tenere vivo il ricordo dell’intesa con Edoardo Tavassi, nata durante la loro partecipazione all’Isola dei Famosi e rimasta però ferma all’esperienza in Honduras. Tra loro il rapporto non è mai decollato e adesso Mercedesz Henger si gode l’alba del 2023 con una fiamma pronta a farle battere forte il cuore: “Ti ho cercato tanto – si legge nel suo messaggio social – e non mi scappi più“.

Eva Henger: "50 anni? Se non avessi avuto l'incidente sarei depressa"/ "Regalo più bello? Pace con Mercedesz"

Pochi minuti dopo la pubblicazione dei primi scatti di coppia, il profilo Instagram di Mercedesz Henger è stato tempestato di commenti di congratulazioni e auguri da parte di amici e fan tra cui quello di Elena Morali, pronta a festeggiare con lei questo scoppiettante inizio del nuovo anno all’insegna del romanticismo. Pare che Mercedesz Henger e il fidanzato abbiano deciso di trascorrere insieme una dolce vacanza sotto il sole di Sharm el-Sheik, concedendosi per la prima volta al pubblico con due belle istantanee che li ritraggono stretti in un tenero abbraccio.

Lucas Peracchi hot: "Io e la mia fidanzata Karen facciamo l'amore 8 volte al giorno"/ E sull'ex Mercedesz…

Mercedesz Henger esce allo scoperto: chi è il fidanzato Nico D’Amore e cosa si sa di lui

Ora che Tavassi può dirsi a tutti gli effetti un lontano ricordo, per Mercedesz Henger è arrivato il tempo di uscire allo scoperto insieme alla nuova fiamma. La figlia di Eva Henger ha voluto condividere la sua gioia a Capodanno mostrandosi insieme al fidanzato, un giovane salernitano il cui nome, riporta Fanpage, è Nico D’Amore. Stando alle pochissime informazioni emerse sul suo conto, lavorerebbe nel settore moda e in particolare sarebbe titolare di un brand di accessori in pelle eco-friendly.

Eva Henger, i terribili momenti dell’incidente di sette mesi fa/ La 'nuova' vita con la figlia Mercedez

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Le prime foto scelte da Mercedesz Henger per annunciare al mondo la sua nuova storia d’amore raccontano di un legame intenso e sono accompagnate da un bilancio roseo dell’anno appena concluso e da una dedica speciale per la sua dolce metà: “Il 2022 mi ha portato talmente tanta felicità e cose belle che a stento ci credo. Riappacificarmi con mia madre e sentire di nuovo questo forte legame con lei, rifare l’Isola per la seconda volta, tornare a vivere nella mia città del cuore: Roma… Tutte queste cose già sarebbero bastate per classificare il 2022 come uno dei migliori anni della mia vita. E poi… ho trovato pure te. E che posso dire… ti ho cercato tanto, e ora che ti ho trovato non mi scappi più“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA