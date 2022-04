Mercedesz Henger/ Quanti anni ha la nuova concorrente Isola dei Famosi?

Quanti anni ha Mercedesz Henger?

All’Isola dei Famosi farà rientro Mercedesz Henger, che già in passato ha partecipato al programma tv. Sarà lei infatti una delle concorrenti che entreranno in gioco per gli “scapoli d’oro”, ovvero Edoardo Tavassi e il giovane Alessandro. I due sono single: mentre il fratello di Guendalina è dichiaratamente alla ricerca di una compagna, per il figlio di Carmen Di Pietro c’è la voglia di staccarsi dalla mamma, gelosissima di lui. Ilary Blasi ha dunque deciso di far entrare in gioco alcune concorrenti donne, tra cui appunto la figlia di Eva Henger.

Edoardo Ercole, ‘proposta di matrimonio’ a Mercedes Henger/ “Alla fine ha detto sì!”

Ma quanti anni ha Mercedesz Henger, che potrebbe rappresentare una bella sorpresa per i due uomini alla ricerca della dolce metà? La nuova naufraga ha 30 anni ma nel 2022 ne compirà 21: è infatti nata il 18 agosto 1991. La sua età si pone dunque a metà tra quella di Edoardo – che ha 37 anni – e Alessandro, che invece ne ha 21. Riuscirà la modella a conquistare il cuore di uno dei due concorrenti? Il suo obiettivo, come dichiarato, è quello di innamorarsi.

Lucas Peracchi, la sua verità/ "Il nuovo flirt di Mercedesz? Avevo intuito tutto"

Mercedesz Henger torna all’Isola dei Famosi 2022 come concorrente

Tra le naufraghe che arriveranno sull’Isola dei Famosi ci sarà Mercedesz Henger, che già in passato è stata concorrente del reality, diventando tra l’altro protagonista di un episodio che difficilmente verrà dimenticato dai telespettatori: durante una prova sotto acqua aveva infatti rischiato di soffocare. Nel video in cui annuncia la sua partecipazione, Mercedez rivela: “Mi piacciono gli uomini che mi facciano ridere, gli addominali e i bicipiti non sono necessari”. La modella poi racconta: “La mia serata ideale? Pizza e divano”.

Mercedesz Henger: "Lucas Peracchi? Non ci sono stati tradimenti"/ "In amore..."

La ragazza rivela poi di essere single e di avere voglia di innamorarsi. Proprio per questo motivo arriverà sull’Isola: che nascerà qualcosa con Alessandro o Edoardo, i due scapoli in cerca di una fidanzata? La ragazza ha raccontato di avere già una preferenza, senza però rivelare di chi si tratti. Chi sarà il preferito della figlia di Eva Henger? Intanto i due ragazzi sembrano piuttosto felici del suo arrivo sull’Isola: conquisterà il cuore di uno dei due?











© RIPRODUZIONE RISERVATA