Mercedesz Henger, rapporto con la mamma Eva: “Riavvicinate dopo l’incidente”/ “Non ci siamo parlate per anni”

Eva Henger e la figlia Mercedesz, rapporto conflittuale: “Mia mamma mi ha ferita in passato”

Il rapporto di Eva Henger con la figlia Eva negli ultimi anni è stato contraddistinto da moltissimi alti e bassi. Le due addirittura sono arrivate a non rivolgersi più la parola per ben due anni. Poi l’ex pornostar è rimasta vittima di un terribile incidente in Ungheria e questo è stato il pretesto per far riavvicinare mamma e figlia. Ma perché Mercedesz e la mamma Eva avevano litigato?

Nelle scorse settimane a questa domanda ha risposto Mercedesz ospite nel programma di Monica Setta Storie di donne ad un bivio: “Mia madre mi rimproverava il rapporto con il mio ex. Loro litigavano tanto e per quanto io cercassi di rimanerne fuori, non potevo perché mamma pensava che Lucas Peracchi, ndr) mi potesse in qualche modo manipolare. Sicuramente non è stato un rapporto sano quello che io ho vissuto con Luca, però mia madre − a mio avviso − poteva gestirla in maniera diversa.”

Sempre durante l’intervista a Monica Setta nel suo programma su Rai2, Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger, sul rapporto con quest’ultima ha aggiunto: “Io le dicevo sempre: il motivo principale non è Lucas, come poteva essere chiunque altro. Il motivo principale è come l’hai gestito tu e mi ha ferito anche tu. E quindi io mi aspettavo che lei cercasse di capirmi e per la prima volta in vita mia di chiedermi scusa. Non chiede mai scusa e così ci siamo distaccate in una certa parte della nostra vita in modo totale”.

Adesso le due donne si sono ravvicinate ed hanno fatto pace, e Mercedesz Henger ha un nuovo fidanzato durante l’intervista sopramenzionata, la giovane Henger ha confessato che non è stato facile crescere con una mamma, Eva Henger, ex pornostar: o l’ho sempre accettato. Non mi ricordo neanche quando imparai cosa fosse il sesso e comunque lo associavo una cosa bellissima per come ne parlava mio padre, Riccardo Schicchi. Era un’arte, una cosa meravigliosa, io non ci ho visto mai niente di male. Pian piano iniziai a capire, le voci aumentavano, i commenti aumentavano a scuola e cominciai a a capire che non era vista come una cosa normale o tantomeno positiva dal resto del mondo. Quindi ho imparato, mi sono ‘fatta la pelle’, ho imparato ad accettare questi commenti”.











