Mercedesz Henger rinuncia all’Isola dei Famosi?/ “Entrerà ma forse tra 2 settimane”

Mercedesz Henger e l’Isola dei Famosi: quando entrerà?

Mercedesz Henger era stata annunciata nei giorni scorsi come nuova concorrente dell’Isola dei Famosi, ma nel frattempo nella sua vita privata è sopraggiunta una brutta notizia che avrebbe provocato non pochi dubbi. Il grave incidente stradale nel quale sono rimasti coinvolti Eva Henger, madre di Mercedesz, ed il compagno Massimiliano Caroletti hanno portato in tanti a porsi un dubbio: la giovane rinuncerà a sbarcare come naufraga ufficiale dell’edizione?

MERCEDESZ HENGER SI RITIRA DALL'ISOLA DEI FAMOSI?/ L'appello di mamma Eva: "Vinci"

A quanto pare però, da più fonti sembrerebbe confermata la sua permanenza in Honduras, ed ora ad intervenire è stata anche l’esperta social di gossip, Deianira Marzano che nelle passate ore attraverso le sue Instagram Stories è intervenuta sulla vicenda facendo sapere: “Mercedesz entrerà all’Isola dei Famosi ma probabilmente tra due settimane vista la tragedia che ha investito la famiglia”. Anche in vista dell’appuntamento di oggi all’insegna del reality show condotto da Ilary Blasi, dunque, la giovane, già in passato concorrente dell’Isola, potrebbe aver deciso di iniziare la sua nuova avventura ma non subito.

Eva Henger e Riccardo Schicchi, chi sono i genitori di Mercedesz Henger/ "Ho sempre avuto un padre"

I rapporti tra Eva e la figlia Mercedesz Henger

Era stato Roberto Alessi, in diretta a Pomeriggio 5 nella puntata dello scorso venerdì, a fornire dettagli non solo sulla dinamica del sinistro – nel quale sono rimaste uccise due persone – ma anche sulle condizioni di Eva Henger e Massimiliano Caroletti e sulla reazione di Mercedesz Henger, prossima naufraga all’Isola dei Famosi. Signoretti aveva spiegato che la giovane aveva sentito la madre che l’aveva telefonicamente tranquillizzata e spronata a non rinunciare al reality.

Tra mamma e figlia i rapporti ultimamente non sarebbero stati idilliaci ma forse questa tragedia ha contribuito a riavvicinare Eva a Mercedesz Henger. Ne sarebbe certa anche Deianira Marzano che sempre attraverso le sue Instagram Stories ha commentato: “Che questa possa essere una buona occasione per appianare i disaccordi con la mamma e capire che non è mai tardi per ricongiungersi perchè nella vita può accadere di tutto”. Ed i fatti recenti sembrano proprio averlo dimostrato.

Mercedesz Henger, ha un fidanzato o è single?/ Si confessa interessata a un naufrago ma qualcosa non torna...

© RIPRODUZIONE RISERVATA