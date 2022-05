Mercedesz Henger si dichiara a Edoardo Tavassi/ “Mi sta conquistando a L’Isola”

Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi nuova coppia de L’Isola dei Famosi 2022. “Oh mio Dio sono innamorata” dice la figlia di Eva Henger scherzando in un filmato in cui parla con Edoardo Tavassi. “La vedo una ragazza tanto allegra e solare, ho bisogno di gente positiva e solare” precisa il fratello di Guendalina che è un’altra persona in spiaggia dopo l’arrivo della ex naufraga. Proprio Mercedesz durante un bagno in mare parlando ad Edoardo dice: “mi hanno detto degli uccellini qui sull’isola che prima del nostro arrivo tu stavi un pò tanto sulla stuoia”.

Il naufrago allora precisa: “non è vero stavo anche in piedi davanti alla stuoia”. Che dire il comportamento di Edoardo non passa inosservato, visto che la Henger confessa: “sono arrivata qui da conquistatrice e in realtà mi sa che è più Edo che sta conquistando me”. L’arrivo di Mercedesz Henger ha oscurato anche la sorella Guendalina Tavassi che si lamenta: “non esisto più, sono trasparente, esiste solo lei”. Edoardo è cambiato tantissimo dopo l’arrivo della figlia di Eva Henger che dopo più di un mese e mezzo ha deciso di darsi da fare andando a pescare e cercando cibo.

Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger: è nato un amore?

Guendalina Tavassi sulla “conoscenza” tra il fratello Edoardo e Mercedesz Henger precisa: “non sono gelosa, non esisto proprio. Adesso si è accorto che sono qui” con il fratello Edoardo che ironizza “Ilary ma chi è?”. Edoardo non nasconde che l’arrivo di Mercedesz ha sicuramente cambiato la sua isola: “è ovvio, all’inizio fai vedere una maschera. Poi una volta raggiunto il tuo obiettivo…”.

Non solo, il naufrago si è messo a fare il bucato, ma precisa “sono tutte strategie spicciole”. La naufraga apprezza: “il cambiamento è positivo”, ma alla domanda di Ilary Blasi “ti sei dichiarata ai confronti di Edoardo”, la Henger replica “in che senso?”. Visibilmente imbarazzata la figlia di Eva Henger precisa: “mi sono ustionata ovunque” e conferma che le piacciono gli uomini che la fanno ridere. Dallo studio anche Vladimir Luxuria non ha alcun dubbio: “se contiamo tutte le volte che ti fa ridere, direi che è fatta no?”. Dal canto suo Mercedesz risponde con una sonora risata. Chissà che non possa davvero nascere un amore tra i due naufraghi in Honduras!

