Mercedesz Henger si è fidanzata dopo l’Isola dei Famosi?/ La rivelazione delude i fan: “Oggi sono…”

Mercedesz Henger si è fidanzata dopo l’Isola dei Famosi?

È passato ormai qualche mese dalla fine dell’Isola dei Famosi 2022, avventura durante la quale sembrava essere nata una simpatia speciale tra Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi. I due hanno iniziato a conoscersi e piacersi ma i dubbi di lui li hanno poi allontanati. Edoardo ha ammesso che soltanto dopo il programma, frequentando Mercedesz nella vita ‘vera’, avrebbe potuto comprendere se fosse davvero possibile che tra i due nascesse una storia d’amore, motivo per il quale i fan hanno continuato ad interessarsi a loro anche dopo l’Isola.

Ad oggi ancora tanti si chiedono se tra i due ci sia stato un avvicinamento in queste settimane e se magari sia scoccata la scintilla dell’amore. Un fan ha allora chiesto a Mercedesz se si è fidanzata, ma la risposta dell’ex naufraga non è stata quella che ci si aspettava.

Mercedesz Henger, niente lieto fine con Edoardo Tavassi

“Sono talmente single che ultimamente anch’io mi vedo solo come un’amica” è la risposta che Mercedesz Henger ha dato a chi le ha chiesto se oggi è sentimentalmente impegnata. Una risposta deludente per tutti coloro che speravano in un lieto fine con Edoardo Tavassi che, a quanto pare, non ci sarà. Solo qualche settimana fa, del fratello di Guendalina però Mercedesz diceva: “Con Edoardo ci siamo sentiti, abbiamo chiarito e se ci sarà qualcosa da raccontare sarò felice di farlo. Ma per il momento preferisco non rivelare nulla.(…) Molti miei sentimenti sono stati sminuiti e mi dispiace perché io sono sempre stata sincera. (…) Se ci siamo visti? Non entro nei dettagli. Vedremo, si vedrà. Io non dico nulla.”

