Mercedesz Henger si ritira dall’Isola dei Famosi?/ “Ha parlato con mamma Eva dopo l’incidente e…”

Arrivano aggiornamenti sul possibile ritiro di Mercedesz Henger dall’Isola dei Famosi, ancor prima di iniziare, a causa del grave incidente stradale nel quale è stata coinvolta sua madre Eva Henger e suo marito Massimiliano Caroletti. A dare aggiornamenti sulla decisione della naufraga è stato Roberto Alessi, in diretta a Pomeriggio 5. Mercedesz ha infatti avuto modo di sentire sua mamma che l’ha dunque tranquillizzata e l’ha invitata a non lasciare l’Isola.

“C’è stata una lunga videochiamata, che si è conclusa 10 minuti fa, tra Mercedesz Henger, che tra l’altro parteciperà all’Isola dei Famosi, e la madre. – ha esordito Alessi, spiegando dunque che – La madre l’ha voluta tranquillizzare, perché Mercedesz non voleva più continuare, e le ha detto ‘No tesoro, tu stai calma, questo è il tuo lavoro, tu devi tornare vincitrice anche per me'”.

“Sono Mercedesz Henger faccio l’influencer e la modella e non vedo l’ora di tornare a L’Isola dei Famosi.” Così la figlia di Eva Henger ha esordito nel video di presentazione che annuncia il suo ritorno all’Isola, reality al quale ha però già partecipato alcuni anni fa. Una partecipazione che, tuttavia, potrebbe saltare ad un passo dall’inizio. Mercedesz, infatti, potrebbe tornare presto in Europa, nonostante sia ora in Honduras pronta per iniziare questa avventura, per stare al fianco di mamma Eva.

La donna, infatti, insieme al marito Massimiliano Caroletti, ha avuto un grave incidente stradale. Il fatto è accaduto in Ungheria, paese d’origine della showgirl, ed è susseguito all’immediato ricovero in ospedale di entrambi a causa delle gravi ferite riportate. In particolare Eva avrebbe riportati fratture a braccia e gambe, lui allo sterno.

Di fronte al grave incidente e alle difficili condizioni di salute della madre Eva Henger, Mercedesz potrebbe decidere di tornare immediatamente dall’Honduras per recarsi in Ungheria e stare al fianco di sua madre. Al momento non ci sono ancora notizie certe in merito, né è chiaro se Mercedesz sia già stata messa al corrente dell’accaduto nei dettagli, anche se è presumibile che sappia già tutto. La delicata questione sarà molto probabilmente chiarita questa sera, in diretta all’Isola dei Famosi, dalla conduttrice Ilary Blasi, in perenne contatto con gli autori e addetti ai lavori in Honduras. Quale sarà la decisione di Mercedsz?

