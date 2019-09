Mercedesz Henger “sono fidanzata con Lucas Peracchi”/ “Non è stato bene, non mi ha..”

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi sono tornati ufficialmente insieme. Dopo le numerose crisi e l’ultima rottura in seguito ad alcune storie pubblicate su Instagram dall’ex tronista che ha lasciato intendenre di essere stato tradito dalla figlia di Eva Henger, Mercedesz, in tutta la sua bellezza, ospite di Pomeriggio 5, racconta i dettagli dei tira e molla con l’ex tronista di Uomini e Donne. “Le litigate nelle coppie ci sono sempre. Il nostro errore più grande è stato quello di esporre i nostri problemi che, in alcuni casi, neanche esistevano come il caso del tradimento“, ha spiegato la Henger ai microfoni di Barbara D’Urso. A non essere d’accordo con Mercedesz è Manila Gorio: “Tu dovresti essere arrabbiata con il tuo fidanzato. Questo ragazzo ti ha mancato di rispetto come se mancasse di rispetto nei confronti di tutte le donne perchè ha messo sui social delle storie molto compromottenti”. “Lucas è una persona molto intelligente, ma è anche un bambinone. Tu hai ragione, ma stava scherzando”, replica la Henger.

MERCEDESZ HENGER: “LUCAS PERACCHI NON E’ STATO BENE”

Lucia Bramieri, dopo aver ascoltato la storia, richiama così l’attenzione di Mercedesz Henger dando un consiglio a tutte le ragazze: “Visto che ho qualche anno in più, alla prima mancanza di rispetto pensateci. Non lasciate passare niente perchè poi è difficile risalire la china”. Mercedesz, però, pur riconoscendo gli errori di Lucas, considera altre le mancanze di rispetto: “Lucas non è stato bene. Le mancanze di rispetto sono altre. I tradimenti sono le cose per cui arrabbiarsi. “, dice la Henger che, però, scatena la reazione della D’Urso: “non lasciare passare il messaggio che un tradimento sia una mancanza di rispetto. Le mancanze di rispetto sono la violenza verbale cose per cui arrabbiarsi e la violenza di immagini. Poi il tradimento….”. Mercedez, poi, rivela di essersi arrabbiata per i video pubblicati sui social dal fidanato concludendo, con un sorriso, di essere tornata tra le braccia dell’ex tronista.

