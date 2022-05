Mercedesz Henger stanca dei fratelli Tavassi “Mi hanno rovinato l’Isola”/ Rottura definitiva?

Mercedesz Henger sbotta all’Isola dei Famosi 2022 contro i Tavassi

Il percorso di Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi 2022 continua ad essere irto di ostacoli. I dubbi che si sono sollevati sulla sua situazione amorosa hanno scatenato contro di lei un fiume di accuse e dubbi soprattutto da parte del fratelli Tavassi. Guendalina, in particolare, ha voluto mettere in allerta il fratello, evidentemente interessato a Mercedesz come lei interessata a lui. Così, prima che tra i due nascesse qualcosa, ecco arrivare la rottura, seguita da una serie di liti che ancora smuovono la tranquillità dell’Isola.

Proprio Guendalina, in particolare, ha avuto un duro faccia a faccia con la Henger, a cui ha detto: “Sappi che se Edo non si fida è colpa tua, non mia che gli ho messo i dubbi. Smettila di dire che sono io ad aver fatto notare a mio fratello che tu eri fidanzata fino a due settimane prima di arrivare a L’Isola. La verità è che lui si è fatto i suoi calcoli e si è sentito preso in giro.”

Mercedesz Henger: “Esperienza all’Isola rovinata”

Mercedesz Henger è stanca di ricevere accuse all’Isola dei Famosi. A farla sbottare è stata infine Guendalina, che l’ha avvertita su Edoardo: “Lui è mio fratello gli voglio bene e non mi va che tu lo prenda per il c**o. E non azzardarti a metterlo contro di me! Ti ho sput****ta davanti a tutti per la bugiarda che sei.” A quel punto Mercedesz è arrivata ad accusare Edoardo e Guendalina di averle rovinato questa esperienza all’Isola che desiderava tanto fare e con un animo diverso: “Devi smetterla di giudicare tutti.” ha chiesto Mercedesz a Guendalina.

