Mercedesz Henger tra Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis all’Isola/ Amicizia a rischio? “Non intrometterti”

Mercedesz Henger accusa Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi e tocca l’amicizia con Edoardo

Giorni movimentati per Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi. È ormai chiaro che tra la ragazza e Edoardo Tavassi è nata una simpatia che potrebbe sfociare presto in qualcosa di più, eppure nelle ultime ore i due sono stati protagonisti di una prima lite nata a causa di Nicolas Vaporidis. Quest’ultimo non ha preso bene la nomination ricevuta nella puntata di venerdì e se n’è lamentato, puntando soprattutto la Henger: “Nick mi ha nominato, Mercedesz mi ha nominato, Carmen mi ha nominato e se permetti una domandina me la faccio perché questo gruppettino tanto gruppo non è più. Cara Mercedesz.” ha punzecchiato l’attore. E ha poi continuato: “Non ho la pazienza di tollerare personaggi costruiti, quindi se sei te stesso sii te stesso “Ti ho nominato perché mi stai antipatico” Va benissimo, almeno lo so.”

Mercedesz Henger/ Prima lite con Edoardo Tavassi, il perché dello scontro

Mercedesz Henger, è lite con Edoardo Tavassi per Nicola

Quando Mercedesz Henger ha allora ribattuto a Nicolas Vaporidis, dicendo di non aver voluto votare Blind ma lui per il comportamento avuto con Edoardo Tavassi e le brutte parole da lui dette all’amico, sia l’attore che il fratello di Guendalina l’hanno accusata di intromettersi in una faccenda che non la riguarda. Edoardo, successivamente, ha dichiarato: “Io non riesco a fingere quando c’è qualcosa che mi da fastidio io la devo dire. Hanno iniziato a litigare Mercedesz e Nicolas dopo che io le avevo chiesto: “Per favore puoi evitare di litigare con Nicolas? È un mio amico ed è una cosa mia e sua quella.” E questo, poco dopo, ha scatenato una lite tra i due. Che l’amicizia dei due ragazzi sia ora a rischio?

