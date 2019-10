Mercedesz Henger vs la madre Eva: “sono delusa”/ “Lucas non mi ha mai picchiata…”

Mercedesz Henger rompe il silenzio e, attraverso una serie di video pubblicati su Instagram, si scaglia contro la madre Eva, rea di aver mentito sul suo rapporto con il fidanzato Lucas Peracchi. Mercedesz afferma di essere delusa e ferita dall’atteggiamento della madre che ha sempre difeso e dalla quale si aspettava una telefonata invece che un appello in tv. “Adesso mi ritrovo costretta a difendermi da lei, cosa che non avrei mai creduto possibile, però sono costretta farlo perché la situazione si è fatta molto seria nel senso che l’altro giorno addirittura ci hanno urlato dietro per strada delle cose che non sto qui a ripetere, ci scrivono tutti i giorni e sembra che io sto a casa con la bava alla bocca incapace di intendere e di volere mentre Lucas è passato per uno che mi picchia a sangue tutti i giorni, cosa che non è assolutamente vera. Lucas non ha mai alzato un dito che poi, ragazzi, per quel poco che avete conosciuto di me in televisione… ma secondo voi io sto a casa a farmi mettere le mani addosso senza reagire o fare qualcosa?“, sbotta Mercedesz.

MERCEDESZ HENGER: “MIA MADRE EVA VA IN TV MA NON MI CHIAMA”

Mercedesz Henger è un fiume in piena e punta il dito contro la madre che, invece, di prendere provvedimenti per tirare fuori da una situazione, a suo dire, pericolosa, rivolge appelli in tv e sui giornali. “Se questa situazione fosse vera io, nei panni di mia madre, avrei denunciato la situazione eppure lei sa dove abito… sarebbe venuta qui a prendermi, a tirarmi per un braccio e dirmi: “Oh ma che stai a fa?” oppure averei cercato di contattarmi”, spiega Mercedesz. “Lei si giustifica dicendo che ha cercato di contattarmi in tutti i modi, cosa assolutamente non vera. Io avevo cancellato Whatsapp come chi mi segue sa ma c’erano altre mille modi per contattarmi. […] Da quando ha chiamato i giornali, perché mi hanno detto che è stata lei a chiamarli, e a insistere che queste robe fossero pubblicate e da quando è andata a Domenica Live a fare queste dichiarazioni fortissime… perché?”, si chiede ancora la figlia di Eva Henger che avrebbe sempre avuto un’antipatia nei confronti di Lucas. Mercedesz, però, non si sarebbe mai aspettata che sarebbe arrivata a tanto.

MERCEDESZ HENGER: “CHIEDO SCUSA ALLE PERSONE CHE SUBISCONO DAVVERO VIOLENZA”

Furiosa per la situazione di cui, suo malgrado, è la protagonista, Mercedesz Henger, dopo aver ribadito di avere una serena storia d’amore con il fidanzato Lucas Peracchi, chiede scusa a tutte le persone che subiscono davvero violenza. “A parte per le scuse che farò personalmente in questo momento a tutte le persone che hanno davvero subito violenze oppure che le stanno subendo ora o a tutte le persone che ci sono preoccupate per me e mi hanno scritto sui social dicendomi che mi sono vicine. Io vi chiedo scusa“, afferma Mercedesz. Infine, prima di chiudere definitivamente l’argomento, la figlia di Eva Henger svela di aver bloccato davvero la madre solo dopo la sua partecipazione a Domenica Live: “Queste cose non sono assolutamente vere, non ho intenzione di far parte di questo teatrino e di prolungarlo perché non so qual è il fine ultimo e non lo voglio sapere. Mia madre è riuscita a contattarmi solo dopo aver registrato Domenica Live e per minacciarmi, io le ho risposto solo: “Ah, adesso ci riesci a contattarmi!” e da lì l’ho bloccata veramente, non perché me l’ha ordinato qualcuno, queste sono cose ridicole, ma per stare meglio”, conclude.



