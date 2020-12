Mercedesz Henger Vs Selvaggia Roma: “Che schifo!”/ “Ci prova coi ragazzi fidanzati”

Solo pochi giorni fa, ospite a Pomeriggio 5, Biagio D’Anelli ha svelato in diretta di aver ricevuto su Instagram alcuni audio compromettenti riguardanti Selvaggia Roma e il presunto flirt con Lucas Peracchi. Oggi, proprio nel salotto di Barbara D’Urso, scopriamo che Biagio ha fatto ascoltare questi audio a Mercedesz Henger. “Sono schifata, che schifo!” è stato il primo commento della ragazza nei confronti di Selvaggia, “Lei se la rideva proprio, parlava di una cosa che potrebbe ferire svariate persone, inclusa me”, ha poi aggiunto. Così ha spiegato il contenuto di questi fatidici messaggi audio: “Lei diceva che Lucas era propenso ad incontrarsi mentre io facevo le serate e se lui avesse mai negato queste cose gliele avrebbe cantate e che se invece parlava con me mi avrebbe raccontato la verità.”

Mercedesz Henger attacca Selvaggia Roma: “Ci prova con i ragazzi fidanzati!”

Mercedesz Henger ha quindi espresso la sua opinione su Selvaggia Roma e questo tentativo fatto nei confronti del suo fidanzato Lucas Peracchi: “Che lei mandava dei messaggi a Luca è vero, messaggi che io ho visto perché lui me li ha subito mostrati. Io li vidi e dissi ‘questa sembra che ci sta a provà, però rispondile’. Quindi a me viene da pensare che lei davvero ci stava provando se poi ha inviato questi audio!” È così arrivata alla conclusione: “Lei ci prova davvero con i ragazzi fidanzati. – concludendo con decisione – Non vedo l’ora che esca dalla Casa del Grande Fratello Vip per chiarire!” A farle eco proprio Peracchi: “E se ha miei messaggi la autorizzo a mostrarli, vediamo!”



