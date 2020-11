Mercedesz Henger Vs Selvaggia Roma/ “Ci ha provato anche con Lucas Peracchi, al GF..”

Mercedesz Henger ne è convinta: Selvaggia Roma ha architettato tutto prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. I presunti flirt con Pierpaolo Pretelli ed Enock sarebbero stati messi in piedi dall’influencer solo per far parlare di sè sin da subito e, a prova di questo, la Henger svela che Selvaggia ci avrebbe provato anche con il suo fidanzato Lucas Peracchi. “Quando si vociferava che Lucas sarebbe potuto entrare al GFVip, Selvaggia ha scritto a Lucas.” ha fatto sapere Mercedesz su Instagram. “Lui me lo disse subito e la mia reazione è stata: Ma Selvaggia chi?. Poi Lucas mi ha detto che lei cercava un tatuatore, ma non le ho creduto. Secondo me era un pretesto per provarci col mio ragazzo.” È proprio da qui che la ragazza arriva alla sua conclusione: Selvaggia l’aveva puntato solo perché anche lei sarebbe entrata al Grande Fratello.

Mercedesz Henger contro Selvaggia Roma: “È andata al GF Vip per smerda*e gli altri!”

Mercedesz Henger infatti continua spiegando: “Dico questo per dire che Selvaggia non ha fatto in tempo a mettere piede nella casa che già ha affermato di aver baciato Pierpaolo ed Enock, ma loro due non sono stati gli unici ad essere stati contattati da lei”. I toni allora si inaspriscono e Mercedesz sbotta: “È entrata lì dentro non per fare il suo percorso ma per cercare di smerd*re gli altri. Questa qui aveva pianificato tutto, è entrata con un copione che si è costruita meticolosamente. È andata a rompere le scatole a chiunque si vociferasse sarebbe entrato nella Casa, cercando un’apertura, entrando con la scusa di rompere i cogl***i.” Un attacco molto pesante, al quale Selvaggia potrà replicare solo una volta fuori dalla Casa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA