Chi sono i figli di Eva Henger: la primogenita Mercedesz

Modella e attrice nel pubblico, affettuosissima madre nel privato: Eva Henger, che oggi pomeriggio sarà ospite di Caterina Balivo per un’intervista nel salotto de La volta buona su Rai 1, è legatissima alla sua famiglia e in particolare ai suoi 3 figli, nati da 3 differenti relazioni. La primogenita è Mercedesz Henger, nata il 18 agosto 1991 a Gyor, sua città d’origine in Ungheria, dalla relazione con il suo ex compagno terminata pochi mesi prima; in seguito ad una disputa giudiziaria, legata al mancato mantenimento da parte del padre, Mercedesz viene dichiarata all’anagrafe con un cognome doppio, quello del padre biologico e quello di Schicchi, fotografo e allora compagno della madre.

Riccardo Schicchi volle però riconoscere la figlia come sua a tutti gli effetti e mantenne il segreto; tuttavia tale notizia uscì sui giornali nel 2019 e Mercedesz si ritrovò costretta a parlarne in forma pubblica, spiegando che Riccardo Schicchi non è il suo padre biologico ma considerandolo come suo padre a tutti gli effetti, avendola cresciuta ed essendoci sempre stato un grandissimo bene fra di loro.

Eva Henger e i figli: da Mercedesz Henger a Riccardo Jr e Jennifer

Eva Henger e la prima figlia Mercedesz sono legate da un profondo affetto, sebbene per diversi anni non si siano parlate. In un’intervista a La volta buona dello scorso anno, l’attrice rivelò che a influire sulla loro rottura fu la presenza dell’ex fidanzato di sua figlia: “Stare lontano da lei è stato difficile, mi mancava tantissimo ed ero preoccupata per lei; per abitudine ci raccontavamo le cose che succedevano e non sapere nulla è stato brutto”. Entrambe alla fine si sono chiarite e Mercedesz ha svelato: “In un modo o nell’altro siamo riuscite a ritrovarci e il rapporto di oggi non è mai stato così forte“.

Dopo la primogenita, Eva Henger è diventata mamma di Riccardo Jr, nato a Roma nel 1994 dall’unione con Riccardo Schicchi, sposato lo stesso anno e al quale era sentimentalmente legata dal 1992. Oggi, invece, Eva Henger è felicemente sposata con il marito Massimiliano Caroletti: a lui legata dal 2005, si sono sposati due volte, prima nel 2013 e poi nel 2019, e dalla loro unione l’attrice ha avuto la sua terza figlia, Jennifer, nata a Roma nel 2009.