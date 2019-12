MERCEDESZ VS EVA HENGER/ “Riccardo derubato del ruolo di padre”(Domenica Live)

Riccardo Schicchi non era il padre biologico di Mercedesz Henger. Questo quanto dichiarato dalla stessa Mercedesz nel corso dell’ultima puntata di Non è la d’Urso, in cui la sua intervista ha destato scalpore proprio per via dell’imprevedibilità dello scoop. In pochi, a suo dire, sapevano che Schicchi non era il suo vero padre. Presumibilmente, la ragazza è il frutto di una relazione extraconiugale che la madre intrattenne prima di sposare Riccardo, anche se Eva non si è mai espressa su tale avvicendamento. Oggi, Mercedesz ha 28 anni e una vita professionale piuttosto soddisfacente. La modella, cantante e personaggio televisivo da 641mila follower è spesso ospite dei salotti di Barbara d’Urso, dalla prima serata del lunedì al pomeriggio della domenica. Proprio oggi, sarà presente a Domenica Live per parlare ancora del suo rapporto col padre, nonostante il parere contrario di mamma Eva che ha già cercato di dissuaderla.

Mercedesz Henger rivela: “Riccardo Schicchi non era mio padre”

Eva Henger non ha preso bene la rivelazione della figlia Mercedesz Henger, che avrebbe detto “fin troppo” su di lei e sulla famiglia Schicchi. Il compianto Riccardo, infatti, non amava che si parlasse della sua paternità. “Mi dissocio completamente da ciò che è successo ieri, l’ho trovato di un cattivo gusto enorme”, ha commentato Eva nelle Instagram Stories. “Riccardo è stato un padre esemplare, ha dato la sua vita ai figli. Riccardo voleva che non si parlasse mai di questa cosa in pubblico”. La versione di Eva è molto diversa rispetto a quella della giovane Henger: “Tutti i collaboratori, gli amici, i familiari miei e di Riccardo sapevano perfettamente la verità. Però Riccardo ha chiesto che mai venisse detto pubblicamente, perché lui era orgoglioso di essere il padre di Mercedesz e non avrebbe mai voluto essere derubato dal suo ruolo, come è stato fatto ieri”.

Le parole di Eva Henger sul comportamento di Mercedesz

Sempre su Instagram, Eva Henger ha spiegato perché ha sempre preferito mantenere il riserbo sulla questione. Era un preciso desiderio di Riccardo: “Se l’avesse sentito proprio dalla persona cui ha dedicato la sua vita, ieri sera sarebbe morto una seconda volta. Quando Mercedesz ha iniziato ad andare a scuola aveva un cognome diverso e tutta la scuola ha saputo la verità. Questo per spiegarvi che quella favola delle 4 persone non è vera”. Prima della messa in onda, la Henger ha provato ad avvertirla: “Mi sono sfogata qui ma io non andrò da nessuna parte a parlare di questa cosa perché finisce qui per me. Mercedesz è caduta proprio in basso. Le ho scritto prima delle trasmissione, le ho detto: ‘Mercedesz questa cosa è un boomerang, non lo devi fare’. Ovviamente non sono stata ascoltata e non ho ricevuto risposta”.



