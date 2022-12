Mercoledì Addams, serie Netflix accusata di razzismo/ “Tutti i neri sono cattivi”

Mercoledì Addams, la serie tv firmata da Tim Burton è stata travolta da pesanti accuse di razzismo. La polemica è scoppiata naturalmente sul web, dove alcuni spettatori di Netflix si sono indignati nel notare come tutti i personaggi interpretati da attori neri sarebbero in realtà estremamente negativi. In particolare i fan si sono scagliati contro i bulli della serie, cioè i personaggi interpretati da Joy Sunday e Iman Marson. Il personaggio a cui Marson ha prestato il volto, inoltre, è stato travolto da un’altra polemica ancora: essendo il figlio del sindaco corrotto nonché proprietario di un museo e parco a tema che celebrerebbe i colonizzatori americani, gli spettatori hanno faticato a comprendere perché un personaggio nero dovrebbe celebrare i colonizzatori.

Le critiche sono state rilanciate dalla stampa statunitense e sono arrivate fino in Italia. Joy Sunday nella serie tv dedicata a Mercoledì Addams è la “mean girl” della Nevermore Academy, mentre Iman Marson è il bullo figlio di un sindaco corrotto. Neanche le origini di Jenna Ortega, l’attrice che ha prestato il volto e l’interpretazione a questa inedita Mercoledì Addams, hanno placato le accuse di razzismo alla serie Netflix: Ortega si è infatti sempre definita al 75% messicana e al 25% portoricana.

Mercoledì Addams e le accuse di razzismo: la reazione di Tim Burton

Accuse di razzismo alla serie tv dedicata a Mercoledì Addams e firmata da Tim Burton, le polemiche sul web non si sono placate neanche davanti all’osservazione di alcuni utenti che, alla fine, i due bulli si redimono, mentre altri personaggi dalla pelle bianca si rivelano ben peggiori di quello che poteva sembrare dalle prime puntate. Insomma, sembra l’ennesima polemica scatenata dal politicamente corretto, e non è l’unica scoppiata su questa serie. Per il momento il rappresentante di Tim Burton, Mike Smith, ha commentato al New York Post che “non inoltrerò una richiesta di commento così stupida a Tim” e dunque non intende dar seguito alle accuse di razzismo della serie tv.

Nonostante le critiche oltreoceano, la serie su Mercoledì Addams e disponibile su Netflix ha battuto ogni record e si è classificata tra i migliori debutti sulla piattaforma. Ha infatti collezionato già 341,2 milioni di ore di visualizzazione, battendo perfino il travolgente successo di Stranger Things e raccogliendo grande favore da parte della critica.











