INIZIA LA QUARESIMA PER (QUASI) TUTTI I CRISTIANI: LA SANTA MESSA PER IL MERCOLEDÌ DELLE CENERI

Non sarà una Quaresima semplice e non solo per il grado di tensione internazionale attorno alle due principali guerre dei nostri tempi, in Ucraina e Medio Oriente: la Santa Messa per il Mercoledì delle Ceneri, l’inizio ufficiale del periodo cristiano di penitenza che porterà alla Santa Pasqua del Signore, non vedrà la presenza di Papa Francesco come da tradizione.

E così è possibile che l’intera agenda di celebrazioni ed eventi in Quaresima non avrà il Santo Padre al suo posto per via della degenza ancora in corso presso l’ospedale Gemelli di Roma: la polmonite bilaterale, che segue una lunga bronchite, da inizio febbraio tengono in condizioni stabili e non fuori pericolo Papa Francesco, e ovviamente si è visto costretto a nominare un sostituto per i primi riti della Quaresima previsti per oggi 5 marzo 2025, il Mercoledì delle Ceneri.

Con la splendida cornice delle “stazioni” romane, la celebrazione odierna sarà presieduta dal cardinale Angelo De Donatis, Penitenziere Maggiore e nome scelto dal Pontefice per officiare la Santa Messa e leggere l’omelia scritta da Bergoglio direttamente dall’ospedale: con la diretta video streaming garantita come sempre dal canale YouTube della comunicazione vaticana (su Vatican News, ndr), alle ore 16.30 inizia la processione dalla chiesa di Sant’Anselmo sul colle Aventino che si concluderà presso la Basilica di Santa Sabina con la Santa Messa di inizio ufficiale della Quaresima del Signore.

Dopo la processione alla presenza di cardinali, vescovi, monaci benedettini (di Sant’Anselmo) e dominicani (della Basilica di Santa Sabina), la celebrazione eucaristica vedrà la benedizione del Card. De Donatis, delegato direttamente da Papa Francesco, e l’imposizione delle ceneri come da tradizione della dottrina liturgica cattolica. Il Santo Padre seguirà all’intero rito all’interno dell’appartamento dell’ospedale Gemelli, dopo aver diffuso negli scorsi giorni il messaggio per la Santa Quaresima 2025 incentrato sul cammino comune verso e nella speranza di Cristo.

LE CENERI E IL SEGNO DI PENITENZA VERSO LA PASQUA

Con un’origine nata dall’antica tradizione cristiana, che bruciava i rami d’ulivo e le palme della Pasqua precedente, il Mercoledì delle Ceneri avviene il primo giorno dopo la fine del Carnevale di rito romano (con il “Martedì Grasso”, ultimo giorno di consumo di carni e cibi di festa). Si celebra la penitenza e il sacrificio del cristiano davanti al proprio peccato, in preparazione del periodo di 40 giorni che porterà poi alla Pasqua di Resurrezione: giorno di digiuno e di “magro”, come poi tutti i venerdì di Quaresima, il Mercoledì delle Ceneri avvia il percorso di penitenza che si sarebbe poi chiuso la mattina del Giovedì Santo con la commemorazione della Lavanda dei Piedi di Gesù all’intera umanità.

A parte i cattolici di rito Ambrosiano che vedono l’inizio della Quaresima “solo” dalla prossima domenica 9 marzo, l’intera cristianità festeggia oggi l’inizio del lungo periodo verso la Pasqua: la teologia cattolica fissa l’origine del “segno” delle ceneri in duplice veste, sia per ricordo del passo della Genesi sul “ritornare polvere e cenere” dell’umanità davanti al peccato, sia per il segno di rinnovare il cammino verso il Signore come predicava già il profeta Giona nella Bibbia.

Come scrive Papa Francesco nel suo messaggio per la Quaresima 2025, è proprio con l’imposizione delle ceneri sul capo di ogni singolo fedele che si apre il pellegrinaggio annuale – se possibile ancora più significativo in questo anno di Giubileo – della fede e della speranza verso la vittoria di Cristo sulla morte. Un cammino verso la speranza, lo stesso invocato dalla cristianità intera nello stringersi attorno al Santo Padre per chiedere la sua completa guarigione.

CARDINALE DE DONATIS SOSTITUISCE PAPA FRANCESCO: INCERTEZZA SUI PROSSIMI RITI DELLA QUARESIMA

Dopo diverse crisi respiratorie e dopo un quadro clinico tutt’altro che marginale, Papa Francesco si è dovuto “arrendere” alle cautele dello staff medico del Gemelli rinunciando ad alcuni riti del Giubileo e all’inizio della Quaresima con la Santa Messa tradizionale per il Mercoledì delle Ceneri. Ricoverato ormai dallo scorso 14 febbraio 2025 (un anno esatto dopo le celebrazioni di inizio Quaresima sull’Aventino celebrati da Bergoglio nel 2024), al Santo Padre viene consigliato riposo assoluto in attesa di poter sciogliere la prognosi dopo la lunga e complessa fase critica della polmonite.

Mentre il Vaticano ragiona sulla fitta agenda nel mese di marzo e aprile, che culmina con la Settimana Santa e in tanti riti con presente per tradizione il Papa, la scelta per questo inizio Quaresima è stata di farsi sostituire ove possibile nei vari incarichi di gestione della Chiesa e, ovviamente, anche a livello liturgico.

Oggi è il Penitenziere Maggiore della Santa Sede, il Card. De Donatis (ex vicario della Diocesi di Roma) a presiedere la processione e la successiva Santa Messa in lingua latina per il Mercoledì delle Ceneri: resta ovviamente l’incertezza per cosa potrà accadere tra le varie giornate giubilari e i riti della Settimana Santa visto anche che alcuni di questi eventi liturgici prevedono il sostare all’aperto, cosa certamente non consigliata ad un 88enne che esce da un lungo periodo di degenza per bronchite, polmonite e crisi respiratorie.

