Mercoledì di Tim Burton, video primo teaser serie Netflix/ C’è anche Christina Ricci

Ieri Netflix ha rilasciato il teaser di ‘Mercoledì’, la nuova serie tv creata da uno dei registi più visionari e apprezzati: Tim Burton. L’ambizione, dichiarata dallo stesso showrunner Miles Millar, è di rendere questa serie come un film di Tim Burton lungo otto ore. Non sappiamo ancora molto su ‘Mercoledì’, ma tra i pochi dettagli trapelati c’è quindi la durata complessiva di questo prodotto. Un altro dettaglio che sta già facendo impazzire i fan è la presenza di Christina Ricci, che nel 1991 e nel 1993 interpretò la stessa Mercoledì riscuotendo un successo sbalorditivo. Christina Ricci sarà Marilyn Thornhill nella nuova serie di Tim Burton, ma su questo personaggio non è trapelata ancora nessuna anticipazione.

Anticipazioni Fratelli Caputo puntata 24 agosto/ Franca e Agata ai ferri corti

Ma ora passiamo al teaser vero e proprio della serie che vedremo su Netflix, che preannuncia una serie mystery di Tim Burton capace di mescolare investigazione e fenomeni soprannaturali. Protagonista è appunto Mercoledì Addams, interpretata da Jenna Ortega, primogenita di Morticia (Catherine Zeta-Jones) e Gomez (Luis Guzmán). Il perno centrale della storia emerge fin da subito: la travagliata carriera scolastica di Mercoledì, non molto incline a familiarizzare con i compagni, che la porterà infine alla Nevermore Academy. Questo istituto scolastico promette “mistero, caos e omicidi”, un mix scoppiettante in cui forse Mercoledì sarà finalmente a suo agio.

Fratelli Caputo/ Anticipazioni puntata 17 agosto: arriva Red Canzian dei Pooh (replica)

Mercoledì, il cast e la trama della nuova serie Netflix di Tim Burton

Ma la serie di Tim Burton su Netflix incentrata su Mercoledì Addams promette non soltanto di mostrare le sue (dis)avventure scolastiche, ma anche di far luce su un mistero che 25 anni prima coinvolse proprio Morticia e Gomez… i genitori di Mercoledì infatti si incontrarono proprio nella Nevermore Academy. Sotto la guida di Tim Burton, in questa serie Netflix Mercoledì dovrà districarsi in una sanguinosa scia di omicidi che gettano nel panico la comunità locale e dovrà anche controllare i propri poteri paranormali. E gestire le interazioni con gli stravaganti compagni, naturalmente.

UN PASSO DAL CIELO 7/ La serie Lux Vide sceglie il fascino del TH Park Des Dolomites

La Famiglia Addams nasce con i fumetti firmati Charles Addams negli anni ’30 e diventa protagonista di una serie originale andata in onda negli anni ’60. È diventata un vero e proprio fenomeno da cui sono stati tratti cartoni animati, musical, film e serie d’animazione, per arrivare ora all’attesissima serie tv che vedrà la luce in autunno. Ebbene sì, Netflix mantiene ancora il riserbo sulla precisa data di uscita: che possa essere a ottobre, magari durante la ricorrenza di Halloween? Nel frattempo, diamo un’occhiata al cast di Mercoledì: per la serie Netflix di Tim Burton sono stati ingaggiati Isaac Ordonez (Pugsley Addams), Gwendoline Christie (preside Larissa Weems), Jamie McShane (Sheriff Galpin), Percy Hynes White (Xavier Thorpe), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Emma Myers (Enid Sinclair), Joy Sunday (Bianca Barclay), Naomi J Ogawa (Yoko Tanaka), Moosa Mostafa (Eugene Ottinger), Georgie Farmer (Ajax Petropolus) e Riki Lindhome (Dr.ssa Valerie Kinbott).













© RIPRODUZIONE RISERVATA