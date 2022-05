Mercurio Retrogrado e Saturno contro/ I segni zodiacali coinvolti, ma per il Cicap…

Nel programma tv, “Uno mattina” si è discusso del fenomeno che ci sta investendo in questo mese di maggio, il fenomeno di mercurio retrogrado. Secondo l’astrologia, tra qualche giorno potrebbe capitare che i vostri pc rimangano “impallati“, potreste litigare con i colleghi, dimenticare gli appuntamenti importanti diventando smemorati di colpo. Che cosa sta per accaderci quindi? E’ l’ effetto di un particolare fenomeno astrale chiamato tecnicamente mercurio retrogrado. Un fenomeno che provocherebbe secondo gli astrologi: caos, confusione e forte instabilità. Secondo l’astrologa, Ginni Chiara Viola, presente in studio, mercurio è un pianeta che simbolicamente viene associato proprio alla comunicazione, quindi ai nostri rapporti sociali, al nostro modo di comunicare e pensare, ma è anche associato ai social network come mezzo di comunicazione e ai media in generale.

Amici 21: Raimondo Todaro, polemica per frase su Nunzio/ “Frainteso pure da mia madre, Mattia…”

Analizziamo quindi meglio cosa significhi che il pianeta mercurio è retrogrado. Mercurio è un pianeta che mediamente 3 volte l’anno si ferma, questo suo fermarsi si apostrofa come retrogradazione. La retrogradazione è un fenomeno apparente ovvero che può essere visto dalla terra. I pianeti ci sembreranno muoversi al contrario. Ginni Chiara Viola sottolinea come, loro astrologi, vedano proprio all’interno del cerchio dello zodiaco, tornare indietro i pianeti. Diversamente la pensa Marco Morocutti, membro del Cicap (comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze) fondato nel 1989 da Piero Angela. Marco Morocutti, progettista elettronico, con enfasi ci rassicura: “Questo fenomeno non condizionerà l’andamento dei nostri computer. I pianeti non possono esserne responsabili”.

ELIMINATO AMICI 21 SETTIMO SERALE E PAGELLE/ Nunzio KO ma Albe non spicca

Mercurio Retrogrado. Tanti i segni zodiacali che saranno coinvolti da questo fenomeno

A rafforzare la propria tesi, l’astrologa, che cita quali siano i segni zodiacali più colpiti. Mercurio retrogrado si ferma nei primi gradi del segno dei gemelli e poi torna indietro negli ultimi gradi del segno del toro. Quindi ad essere più colpite saranno le persone nate nei primi giorni dei segni mobili: vergine, sagittario e pesci. E quelle nate negli ultimi giorni dei segni fissi: scorpione, leone e acquario. Queste persone nei giorni in cui avranno, mercurio retrogrado a sfavore del loro sole, saranno più confusi e avranno più difficoltà nel portare avanti delle discussioni.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 2 maggio: Katie vuole assumere Flo

L’astrologa, ci consiglia come poterci difendere da questo fenomeno di mercurio retrogrado: “Dobbiamo concentrarci, restare calmi e cercare di essere il più analitici possibili. In caso si presentasse una situazione di confusione per chi lavora con le parole bisogna prestare attenzione”. Morocutti dichiara che il Cicap, da anni, raccoglie le previsioni degli astrologi e alla fine di ogni anno verifica quali eventi si siano verificati e quali no: “E’ una sfida. La faremo anche su questo fenomeno, è una raccolta statistica che facciamo da anni. Gli astrologi giocano con le aspettative del pubblico e noi giochiamo con gli astrologi e vediamo se ciò che dicono si verifica oppure no“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA