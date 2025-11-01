Omicidio Meredith Kercher, ex pm Mignini riapre caso: "Insospettabile in fuga all'estero", e la procura approfondisce. "Amanda Knox e Sollecito? Fortunati"

OMICIDIO MEREDITH KERCHER, SPUNTA UNA NUOVA PISTA?

Dopo il delitto di Garlasco, un altro caso potrebbe riaprirsi: l’omicidio di Meredith Kercher. L’ex pm che si occupò delle indagini sul delitto di Perugia, in un’intervista a La Stampa, ha parlato della fuga all’estero di una figura insospettabile, riaprendo alcuni interrogativi sul caso. Giuliano Mignini rivela di aver ricevuto da «una fonte affidabile» nuove informazioni su una persona mai indagata prima, che potrebbe aver avuto un ruolo nell’omicidio della studentessa inglese o sapere qualcosa di importante.

«Ci sono elementi che potrebbero far pensare che questa persona abbia un qualche coinvolgimento nella vicenda». Mignini ha informato la Procura di Perugia, che si sta occupando delle verifiche; lui, in primis, avrebbe approfondito la questione se l’avesse appresa all’epoca.

Per quanto riguarda Amanda Knox e Raffaele Sollecito, inizialmente condannati per l’omicidio ma successivamente scagionati, l’ex pm racconta di aver conosciuto bene l’americana durante il processo, definendola giovane, intelligente ma anche «un po’ narcisista», sebbene compassionevole. Del giovane pugliese, invece, ritiene che possa provare «gelosia» per l’ex fidanzata, per la notorietà ottenuta in questi anni.

MIGNINI CONTRO LE ASSOLUZIONI DI KNOX E SOLLECITO

A riguardo della loro assoluzione, Mignini sostiene nell’intervista che vi furono «circostanze fortunate» durante il processo, anche per la strategia processuale legata al rito abbreviato chiesto da Rudy Guede, unico condannato per l’omicidio di Meredith Kercher. Se non ci fosse stata quella richiesta, anche gli altri due sarebbero stati condannati. «È stato proprio l’abbreviato a determinare l’incompatibilità del collegio che ha giudicato Rudy. Si dovette creare un collegio apposito, non tratto dalla sezione penale».

Il magistrato è critico anche verso l’ultima sentenza della Cassazione, definita «incredibile», che li assolse senza rinvio: un episodio raro e controverso, che si aggiunge all’assoluzione «con formula dubitativa».

Per Mignini, infatti, non ci sono dubbi sulla presenza di Knox e Sollecito nella casa del delitto, ma non si è potuto provare che cosa abbiano fatto. «Forse non hanno concorso, o comunque non ci sono elementi sufficienti per dirlo. Perciò, dato che fu accertato che Guede non aveva agito da solo, fu condannato per concorso in omicidio con persone non identificate».

LE PRESSIONI E GLI ERRORI NELLE INDAGINI

Inoltre, Mignini torna a denunciare forti pressioni dagli Stati Uniti, anche mediatiche: Amanda Knox fu dipinta come vittima di un sistema giudiziario «barbaro». Anche Donald Trump, che all’epoca non era ancora presidente, prese posizione in favore della connazionale, attaccando Mignini. Non mancarono minacce e una lettera molto particolare di un giudice americano, che lo metteva in guardia sulla reazione che avrebbero avuto gli statunitensi in caso di mancata assoluzione della loro cittadina.

Anche questa vicenda è caratterizzata da controversie, a partire dagli errori procedurali, come quello delle mancate garanzie ad Amanda durante l’interrogatorio. Il gancetto del reggiseno della vittima, cruciale perché conteneva il Dna di Sollecito e Guede, non sarebbe stato analizzato correttamente secondo Mignini: «Alcuni giudici hanno ipotizzato che ci fosse caduta sopra della polvere, ma la polvere non può generare un aplotipo. È assurdo. In sostanza, quel piccolo frammento era la prova schiacciante contro Sollecito e Guede».

Ci sarebbero anche prove e testimonianze — come quelle di un clochard che affermò di aver visto Knox e Sollecito, o l’effrazione della finestra, ritenuta in realtà un depistaggio per favorire Knox — che sarebbero state sottovalutate. Dalle parole di Mignini traspare amarezza, perché, a suo giudizio, non è stata fatta giustizia per Meredith Kercher e restano ancora zone d’ombra: la verità giudiziaria, sostiene, non coincide con quella dei fatti. «Ci sono aspetti che ancora non riesco a comprendere».