Omicidio Meredith Kercher, legale famiglia contro la serie di Amanda Knox: "Disturba memoria con le sue iniziative ingiustificate e vuole trarne guadagno"

MEREDITH KERCHER, FAMIGLIA CONTRO AMANDA KNOX

Nelle ore in cui è uscita su Disney+ la serie tv “The Twisted Tale of Amanda Knox“, che si basa sull’autobiografia dell’americana assolta in relazione all’omicidio di Meredith Kercher, la famiglia della vittima interviene chiedendo che la memoria della studentessa britannica, uccisa a Perugia nel 2007, venga protetta.

In particolare, l’avvocato Francesco Maresca, che assiste la famiglia Kercher, ha commentato all’Ansa l’uscita della miniserie, ricordando che la vittima del delitto di Perugia “dovrebbe riposare in pace“, invece viene “ciclicamente disturbata da Amanda Knox“.

Il legale parla di “ingiustificate iniziative mediatiche” da parte della Knox, con cui sono costretti a confrontarsi nuovamente. In virtù del fatto che la stessa ha sempre ribadito la sua innocenza e quindi estraneità al delitto, Maresca si chiede perché “continui a mescolare” la sua vita a una vicenda dalla quale ha preso le distanze. Più che ritenere che non riesca a mettersi alle spalle quella vicenda, il legale dei Kercher sospetta che Knox voglia farne “una costante fonte di guadagno“.

UN OMICIDIO CON MILLE INTERROGATIVI

L’avvocato della famiglia di Meredith Kercher non ha nascosto l’amarezza per l’uscita di una serie che riaccende i riflettori su una vicenda dolorosa per loro. Se da un lato il ricordo della studentessa inglese resta forte soprattutto a Perugia, oltre che in coloro che si sono occupati della vicenda processuale, dall’altro vengono ciclicamente accesi i riflettori su un caso che si è chiuso, ma per certi versi resta aperto, visto che ci sono ancora “mille interrogativi” senza risposta.

Infatti, Knox venne indagata, arrestata e poi condannata con l’allora fidanzato Raffaele Sollecito per l’omicidio di Meredith Kercher, per poi essere entrambi assolti in via definitiva e quindi scarcerati. L’unico condannato per il delitto di Perugia è Rudy Guede che ha già finito di scontare la sua pena, ma anche lui si è sempre proclamato estraneo alla vicenda.

