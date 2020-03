Meret al Milan?/ Calciomercato, l’operazione può passare da Suso e Calabria

Alex Meret, come detto, è un obiettivo del calciomercato Milan per la prossima estate. Il portiere del Napoli è uno dei profili che la dirigenza rossonera segue come sostituto di Gianluigi Donnarumma, destinato all’addio: come già detto nei giorni scorsi si tratterebbe di un cambio assolutamente di valore, perché il Milan si porterebbe in casa un portiere in grande ascesa, già nel giro della nazionale e di soli due anni più “anziano” di Gigio, dunque con tante stagioni davanti a sé. Meret nel Napoli ha perso il posto a favore di David Ospina: Gennaro Gattuso ha “sfruttato” i problemi fisici del friulano per operare l’alternanza, il colombiano gli dà maggiori garanzie anche e soprattutto nel gioco con i piedi e dunque per la prossima stagione Meret potrebbe andare a giocare altrove, perché il rinvio degli Europei al 2021 per lui ha avuto l’effetto di poter eventualmente inseguire un ruolo di secondo portiere se non addirittura di titolare. Il Napoli è disposto a trattare la cessione dell’estremo difensore ma, secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, il Milan potrebbe essere costretto a infilare due contropartite tecniche nell’offerta.

MERET AL MILAN? CALCIOMERCATO, SUSO E CALABRIA LE CHIAVI

Le chiavi per portare Alex Meret al Milan potrebbero essere Davide Calabria e Suso. Il primo era già stato lanciato prima che Gattuso arrivasse ad allenare il Milan, ma in lui ha comunque trovato un tecnico che gli ha dato tanta fiducia e gli ha riservato il ruolo di titolare fisso come terzino destro, anche sfruttando i due infortuni di Andrea Conti. Oggi Calabria, prodotto del settore giovanile rossonero, ha perso il posto a favore dell’ex Atalanta e dunque potrebbe valutare l’ipotesi di andare a giocare da un’altra parte, come era già successo al suo predecessore Mattia De Sciglio. Per quanto riguarda Suso, a gennaio lo spagnolo è andato al Siviglia dove sta facendo bene: il suo possibile ritorno al Milan passa dal diritto di riscatto che gli andalusi possono esercitare o meno. In Gattuso, Suso ha sempre trovato un estimatore che gli aveva permesso di esprimersi al meglio: in rossonero l’esterno offensivo sembra comunque aver terminato la sua esperienza, a questo punto un suo rientro a Milanello potrebbe servire esclusivamente come moneta di scambio per arrivare a Meret.



