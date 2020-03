Meret al Milan?/ Calciomercato, piace anche Sirigu: intreccio con Napoli e Psg

Intreccio di calciomercato sull’asse Milan-Napoli-Psg: si parla di portieri e tutto partirebbe dalla sempre più probabile cessione di Gianluigi Donnarumma. Il classe ’99 del Milan al momento non ha accettato la proposta di rinnovo del contratto da parte della sua società, e potrebbe essere uno dei grandi sacrificati estivi per aumentare il budget che, eventualmente, sarebbe messo a disposizione del nuovo allenatore Ralf Rangnick. Senza voler ripercorrere le tappe del rapporto tra l’estremo difensore e il Milan, possiamo limitarci a dire che il portierone della nazionale da tempo non è più un intoccabile; i rossoneri pensano a due profili opposti per sostituirlo, ma entrambi già azzurri. Il primo è Salvatore Sirigu, un veterano che è passato anche dal Psg e che nel Torino si è decisamente ritrovato; il secondo è Alex Meret, che ha due anni più di Donnarumma ma è ancora molto giovane, ma nonostante questo sembra non avere più spazio nel Napoli di Gennaro Gattuso che, nelle settimane precedenti la sosta della Serie A per l’emergenza Coronavirus, ha chiaramente fatto capire di preferirgli il colombiano David Ospina (anche per la capacità di quest’ultimo di giocare con i piedi). Dunque, potrebbe esserci un incrocio di intenti la prossima estate.

MERET AL MILAN? CALCIOMERCATO, INTRECCIO CON NAPOLI E PSG

La possibilità che Alex Meret finisca al Milan dipende ovviamente dalla cessione di Donnarumma: è ancora il Psg la squadra favorita per assicurarsi le prestazioni del portiere rossonero, soprattutto perché è quella che nel corso degli anni ha maggiormente mostrato interesse verso di lui (ma attenzione alla Juventus). Dunque Gigio libererebbe spazio per l’arrivo di Meret, e il Milan si troverebbe comunque con uno dei prospetti più interessanti del nostro calcio; questo a meno che non si decida di puntare tutto su Sirigu, che avrebbe meno stagioni davanti ma porterebbe anche tanta esperienza. Il problema è che sull’attuale portiere del Torino ha messo gli occhi lo stesso Napoli, la cui idea potrebbe essere quella di avere due portieri veterani; oppure, se anche Ospina dovesse partire in estate, difficilmente Meret resterebbe un’altra stagione all’ombra del Vesuvio come riserva. Perché il Napoli acquisti Sirigu sarà necessario che Meret parta, in un modo o nell’altro; il friulano allo stesso tempo dovrà aspettare che Donnarumma liberi la porta del Milan, a meno che invece non sia destinato altrove. Per il momento si tratta di un intreccio di calciomercato abbastanza curioso e interessante, tra qualche settimana potremmo scoprire qualcosa in più sull’argomento.



