Merk & Kremont, chi è il duo formato da Federico Mercuri e Giordano Cremona?/ Duo italiano di DJ

MERK & KREMONT OGGI DUETTO CON PAOLA E CHIARA

Merk & Kremont duetteranno con Paola e Chiara nella Serata Cover del 73esimo Festival di Sanremo. Proporranno un medley di Paola e Chiara, cioè una selezione di pezzi musicali di una delle formazioni italiane tutte al femminile che ha saputo conquistare il successo soprattutto tra gli anni Novanta e il Duemila. Non c’è dubbio quindi che il duetto attirerà moltissimi fan carichi di emozione e di nostalgia per quegli anni, e chissà quali ricordi susciteranno i brani proposti sul palco dell’Ariston!

Paola e Chiara partecipano al Festival di Sanremo per la quarta volta con il brano “Furore”, per il quale durante la festa al Plastic di Milano hanno ammesso che: “Ci piace l’idea di entusiasmare i nostri fan, di farli vivere in un mondo speciale. Vogliamo donare tutta l’energia che abbiamo al pubblico che ha voluto così tanto il nostro ritorno e ci ha aspettato con affetto: ‘Furore’ la dedichiamo a loro!”. C’è naturalmente molta curiosità di scoprire in che modo Merk & Kremont sapranno stupire il pubblico con il loro medley, una curiosità che però non sembra addolcita da nessuna anticipazione. Non resta allora che accomodarsi davanti al televisore e scoprire che cosa regaleranno durante questa nuova serata sanremese.

MERK & KREMONT, SCOPRIAMO CHI SONO FEDERICO MERCURI E GIORDANO CREMONA

Merk & Kremont è un duo italiano di disc jockey formato da Federico Mercuri (Merk) e Giordano Cremona (Kremont). Entrambi sono originari di Milano e nel 2014 sono stati inseriti nella classifica annuale “Top 100 DJ” stilata dalla rivista DJ Magazine, conquistando il 94º posto. Giordano Cremona è figlio di Raul Cremona, illusionista e comico, e assieme a Federico Mercuri ha saputo porsi all’attenzione di alcuni nomi importanti del mondo della musica, fino ad arrivare all’etichetta discografica Spinnin’ Records. Merk & Kremont sono anche produttori di diversi brani di vari artisti, tra cui si segnalano senza dubbio Rovazzi, Il Pagante (gruppo di cui fa parte Eddy Veerus, il cui vero nome è Edoardo Cremona e che è anche cugino di Kremont), Ghali e Gianluca Vacchi.

Ma Merk & Kremont non sono solo produttori: nell’aprile 2018 hanno pubblicato il singolo Hands Up in collaborazione con i DNCE, che ha saputo conquistarsi il disco di platino, un riconoscimento che avevano già ottenuto nel 2017 con Sad Story. Com’è prevedibile, ora c’è molta attesa mista a curiosità per il loro duetto con Paola e Chiara.











