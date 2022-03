Merletto di mezzanotte/ Su Rete 4 il film con Doris Day e John Gavin

Merletto di mezzanotte, film di Rete 4 diretto da David Miller

Merletto di mezzanotte va in onda su Rete 4 oggi, 24 marzo, a partire dalle 16,40. La pellicola è di genere noir ed è una produzione americana del 1960 ispirato allo spettacolo teatrale del 1958 Matilda Shouted Fire. Il regista del lungometraggio è David Miller, gli interpreti principali sono Doris Day, Rex Harrison, John Gavin e Myrna Loy.

Le musiche sono composte da un grande compositore di colonne sonore che va ricordato in particolar modo per le musiche di Sherlock Holmes, Frank Skinner.

Merletto di mezzanotte, la trama del film: un misterioso indivudo

Il racconto di Merletto di mezzanotte è basato sulla vita di una ricca americana, Kit Preston che, convolata a nozze con un finanziere londinese, si è trasferita da poco in Inghilterra. Purtroppo è perseguitata da un misterioso individuo che tramite il telefono e nascosto nella nebbia le rivolge segnali minacciosi. Questo inquietante assedio si svolge in circostanze molto particolari e insolite, al punto che ne il premuroso consorte nè la polizia, riescono a dar credito alla donna, spingendola sull’orlo della follia.

L’unica persona che riesce a dar credito alle paure della donna è un vicino di casa di nome Brian che dirige i lavori di ristrutturazione dell’edificio dove vivono i due coniugi. Le telefonate purtroppo continuano, ma Kit non riesce ad essere creduta da nessuno, nonostante i suoi innumerevoli sforzi. Grazie al provvidenziale intervento di Bryan, il misterioso maniaco viene smascherato, infatti, altri non è che il marito, che aveva organizzato un piano ingegnoso al fine di uccidere la moglie, simulando il suicidio e accaparrarsi il suo patrimonio per sanare i debiti della sua società. Tutto è bene quel che finisce bene, perché il marito viene arrestato e Kit ritorna ad essere serena grazie al conforto di Brian.

