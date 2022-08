Mertens alla Juventus?/ Calciomercato news, sarebbe ideale come duttile vice Vlahovic

Calciomercato news, idea Dries Mertens alla Juventus come vice Vlahovic

Il calciomercato può regalare sempre qualche sorpresa ed in questa sessione estiva emerge in maniera inaspettata l’ipotesti riguardante l’eventuale approdo di Dries Mertens alla Juventus. Rimasto svincolato dal primo di luglio dopo che non ha rinnovato il suo contratto con il Napoli non avendo appunto accettato la proposta del patron Aurelio De Laurentiis, Mertens è ancora senza squadra e le indiscrezioni delle ultime ore rivelano della possibilità di vederlo in bianconero.

L’obiettivo numero uno per il tecnico Massimiliano Allegri sarebbe Alvaro Morata ma l’Atletico Madrid non sembra voler abbassare le proprie pretese rispetto ai 35 milioni di euro richiesti anche al momento del mancato riscatto alla fine della passata stagione. Il trentaquattrenne belga rappresenterebbe un giocatore di grande esperienza sia in Serie A che a livello internazionale, risultando pronto nell’immediato a differenza di altri profili stranieri come magari Anthony Martial del Manchester United.

L’arrivo di Dries Mertens alla Juventus consentirebbe ai bianconeri di sistemare il proprio reparto avanzato in questa finestra estiva di calciomercato. I piemontesi hanno però bisogno di trovare anche uno o due centrocampisti visti gli infortuni rimediati da Paul Pogba, Weston McKennie ed anche dal ventunenne Aké. Possibile quindi che i dirigenti juventini pensino prima alla mediana che all’attacco nell’immediato futuro.

