Mertens alla Juventus?/ Calciomercato news, si valuta la proposta degli intermediari

Calciomercato news, proposto il belga Dries Mertens alla Juventus

Il calciomercato estivo può regalare sempre qualche sorpresa ed in queste ore è emersa in maniera inaspettata l’indiscrezione riguardante il possibile approdo di Dries Mertens alla Juventus. Rimasto svincolato dal primo di luglio dopo il mancato rinnovo del contratto con il Napoli, il belga è stato ufficialmente scaricato dal presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis il quale ha annunciato che l’attaccante non sarebbe tornato ai piedi del Vesuvio non avendo accettato l’offerta presentatagli.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sport Mediaset, il trentaquattrenne sarebbe stato proposto alla Juventus da alcuni intermediari e la Vecchia Signora starebbe valutando se tesserare o meno l’ex napoletano che ha sempre offerto un rendimento importante nei successi ottenuti dagli azzurri nelle passate stagioni. Il suo arrivo a parametro zero rappresenterebbe una spesa solo dal punto di vista dell’ingaggio anche se non bisogna dimenticare l’età del giocatore.

Calciomercato news, Mertens alla Juventus per sistemare l’attacco

L’arrivo di Mertens alla Juventus potrebbe quindi concretizzarsi in questa finestra estiva di calciomercato. I bianconeri avrebbero bisogno di un nuovo attaccante e mister Allegri starebbe premendo per riavere Alvaro Morata nonostante l’Atletico Madrid non abbia intenzione di concedere sconti rispetto ai 35 milioni di euro che erano stati pattuiti per il mancato riscatto dello spagnolo che a questo punto dovrebbe lasciare i Colchoneros solo a titolo definitivo. Un altro profilo seguito dalla Vecchia Signora in questo senso è anche quello di Memphis Depay, in uscita dal Manchester United.

