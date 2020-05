Mertens all’Inter?/ Calciomercato, nerazzurri molto vicini all’intesa sull’ingaggio

Pubblicità

Tutti vogliono Dries Mertens: l’attaccante belga potrebbe essere uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato, soprattutto perché ha il contratto in scadenza e rappresenta dunque un fantastico affare per le pretendenti. Certo si tratta di un classe ’87 che si avvicina all’ultima parte della carriera, ma con la giusta gestione potrebbe essere ancora determinante come titolare; ecco allora che le varie big che puntano su di lui cercano di anticipare la concorrenza. Il Napoli gli ha proposto il rinnovo del contratto, ma gli ultimi abboccamenti non sono andati a buon fine: per il momento Mertens sembra intenzionato ad esplorare altre sfide. L’Inter è la squadra che si è mossa per prima e sarebbe in vantaggio, giocando anche sul fatto che il belga resterebbe volentieri in Italia; certo andrebbe capito se dopo 7 anni con la maglia partenopea sarebbe propenso a valutare una rivale nello stesso campionato, per adesso parrebbe di sì e infatti nemmeno la Roma ha perso del tutto le speranze.

Pubblicità

MERTENS ALL’INTER? CALCIOMERCATO, VICINI ALL’INTESA

A dirla tutta nemmeno lo stesso Napoli: stiamo parlando di un attaccante che nel 2013 era arrivato nella nuova squadra di Rafa Benitez per fare l’esterno in un tridente comandato da Gonzalo Higuain, ma che dopo due stagioni di transizione si è trovato a fare la prima punta tattica per necessità e, grazie alla grande intuizione di Maurizio Sarri, si è costruito una straordinaria carriera come bomber arrivando a mettere a segno 121 gol totali con il Napoli, superando anche il record di reti in singolo campionato (28 nel 2016-2017) stracciando il precedente di 21 che aveva con il Psv Eindhoven. Come riporta il Corriere dello Sport, l’Inter avrebbe già trovato l’accordo con il calciatore sulla base di un ingaggio da 4,5 milioni annui; bisognerebbe ancora limare qualche dettaglio come premi e bonus vari, ma la società nerazzurra sarebbe a buon punto nella trattativa. Il che ovviamente non significa che Mertens sia destinato a vestire quella maglia: anzi, le concorrenti possono ancora sperare di fare il blitz.

Pubblicità

Questo anche perché i nerazzurri, qualora dovessero affondare il colpo, sarebbero quasi costretti a vendere: certo Antonio Conte preferirebbe avere un attacco con tre super giocatori da far ruotare, ma poi sarebbe abbastanza complicato far ruotare Romelu Lukaku (che è un suo pupillo e sostanzialmente insostituibile), un Mertens che certo è abituato a entrare dalla panchina ma non andrebbe all’Inter per fare la comparsa o il rincalzo, e Lautaro Martinez che quest’anno ha dimostrato di essere più che un fattore. Ecco, il Toro a quel punto dovrebbe fare le valigie: il Barcellona continua a fare pressing su di lui, ma più passa il tempo e più i blaugrana aumentano le loro alternative sul calciomercato. Diciamo comunque che in questo momento l’Inter firmerebbe per trattenere Lautaro e mandare Mertens altrove; il calciomercato è un gioco di incastri e anche in questo caso bisognerà eventualmente vedere quale sarà la pedina a muoversi per prima, perché anche questo potrebbe determinare un totale cambio di rotta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA