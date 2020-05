Mertens all’Inter?/ Calciomercato: si lavora a un contratto biennale per l’azzurro

Pubblicità

Tiene sempre banco in casa Napoli il possibile addio di Dries Mertens: il bomber belga è finito nel mirino di parecchi club anche della Serie A, ma stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, riportate da Repubblica, pare che sia l’Inter ora in pole position per il giocatore azzurro. Leggiamo infatti che sono stati avviati concreti contatti tra l’entourage del giocatore e la dirigenza nerazzurra: che pure avrebbe già messo sul tavolo una proposta ben allettante. L’idea infatti è di portare Mertens all’Inter per le prossime due stagioni, con un contratto da circa 5 milioni di euro più bonus: proposta che pare aver incassato l’ok di massima dello stesso attaccante, ma che andrà finalizzata nelle prossime settimane. Ricordiamo che Mertens lasciando il Napoli in estate sarebbe un ottimo colpo da effettuare a parametro zero. Rimane ancora da capire se con l’arrivo Mertens saranno costretti a lasciare la Pinetina Lautaro (direzione Barcellona) o Alexis Sanchez (che dunque non verrà riscattato): pure però l’approdo del belga pare ormai abbastanza delineato.

CHELSEA E ROMA SPERANO ANCORA

Ma se alcune voci danno Mertens già all’Inter nella prossima stagione, pure rimangono forti le indiscrezioni che vogliono il bomber del Napoli ancora nel mirino di parecchi altri club. Società come Roma e Chelsea dunque non paiono aver mollato ancora la presa: l’attaccante, affare a parametro zero, è profilo da non lasciarsi sfuggire per la prossima stagione. In casa giallorossa poi a spingere per l’acquisto di Mertens vi è pure l’allenatore Paulo Fonseca che potrebbe approfittare anche di una certa disponibilità economica del club giallorosso, a fine stagione per il mercato. Anche il club inglese non si sarebbe ancora arreso nella corsa al giocatore del Napoli, che pure pare vicinissimo alla firma con la dirigenza nerazzurra.



