Mertens rinnova col Napoli?/ Calciomercato: accordo vicino, ma Chelsea e Atletico…

In vista della prossima sessione di calciomercato estiva in casa degli azzurri tiene senza dubbio banco il prossimo futuro di Dries Mertens: rinnoverà con il Napoli il bomber belga? La risposta fino a pochi giorni fa pareva positiva, ma secondo le ultime indiscrezioni raccolte dai colleghi de Il Mattino, il raggiunto accordo tra il bomber belga e la dirigenza campana non si può ancora dare per scontato. Pure dopo l’incontro tra l’attaccante e il patron De Laurentiis occorso ai primi di marzo, tutto pareva già fatto per l’ex Psv (tanto da convincere Milik a cambiare aria per evitare la concorrenza di ruolo con il belga. Anzi per lo stesso Mertens, in scadenza di contratto per questo fine giugno, era già pronto un accordo con la dirigenza azzurra per i prossimi due anni, a 4 milioni di euro a stagione: un ingaggio importante che unita alla preferenza dello stesso Gattuso per Mertens, avrebbe dovuto togliere ogni dubbio sulla permanenza del giocatore.

MERTENS RINNOVA COL NAPOLI? CHELSEA E ATLETICO…

Pure sul rinnovo di Mertens con il Napoli vi è ancora incertezza. Anzi il quotidiano questa mattina ci ha fatto sapere che vi sarebbero ancora tre club alla porta per il cartellino dell’attaccante belga, prontissimi a darsi battaglia non appena gli sarà concesso uno spiraglio e dunque Chelsea, Inter e Atletico Madrid. I tre stanno infatti minando la sicurezza di Mertens con la maglia azzurra e ora il bomber pare tentennare di fronte alle offerte monstre presentate. Si vocifera infatti di offerte da 6 milioni di euro di ingaggio a stagione, più un cospicuo bonus alla firma del contratto: cifre consistenti per un attaccante che l’anno prossimo compirà 33 anni. In ogni caso però per il momento la prima ipotesi per Mertens è il rinnovo con il Napoli: staremo a vedere.



