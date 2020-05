Mertens rinnova con il Napoli/ Calciomercato, pronto un biennale: scelta di cuore

Pubblicità

Proprio quando pareva a un passo dal vestire la maglia dell’Inter, ecco che è colpo di scena per il futuro di Dries Mertens, protagonista delle voci di calciomercato degli ultimi mesi. Stando infatti alle ultime indiscrezioni rimbalzate su diversi media, Mertens è pronto a rinnovare con il Napoli per altri due anni: una scelta di cuore dunque per l’attaccante che dovrebbe terminare la sua carriera con la maglia azzurra. Come si riporta Gianluca Di Marzio, paiono poi già noti i dettagli dell’accordo con i partenopei: la dirigenza azzurra avrebbe già pronto un biennale da 4 milioni di euro annui più bonus per l’attaccante, che alla firma riceverà altri due milioni e mezzo di euro. Un’offerta dunque più sostanziosa, a cui manca solo da apporre la firma.

Pubblicità

MERTENS RINNOVA COL NAPOLI: SCELTA DI CUORE

Mertens dunque dovrebbe presto rinnovare con il Napoli: terminerebbe dunque in azzurro la vicenda di calciomercato che nelle ultime settimane ha fatto rimanere con il fiato sospeso i tifosi campani, intimoriti dal fatto che il proprio idolo potesse volare verso Inter e Chelsea. E invece ecco che Dries ha deciso di ritornare sui suoi passi e di legarsi nuovamente al Napoli. Abbiamo parlato in tal senso di una scelta di cuore: come ci svela Repubblica, pare che rinnovando con il club campano (che pure ha messo sul tavolo parecchi soldi) il belga abbia rinunciato ad offerte più vantaggiose economicamente. Per convincerlo sono stati sufficienti il forte attaccamento con Rino Gattuso (che si è mosso in prima persona con il giocatore) oltre che l’intervento diretto di De Laurentiis, che in questi giorni avrebbe contattato direttamente il belga, convincendolo definitivamente. Certo finche non si pone la firma sul contratto tutto può accadere, specie in un caso di affare a parametro zero per l’estate, come questo, ma pare che i tifosi azzurri possano ora tirare un sospiro di sollievo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA