Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha commentato il video diffuso da Hamas, chiedendo che i terroristi siano estromessi dalla politica di Gaza

È un duro – e ampiamente atteso – messaggio quello che il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha affidato alle pagine del quotidiano locale Bild, commentando per la prima volta il video recentemente diffuso da Hamas nel quale si vedono le pessime condizioni in cui gli ostaggi sequestrati il 7 ottobre del 2023 sono costretti a vivere, tra i quali c’è anche il cittadino tedesco-israeliano Rom Braslavski.

Partendo proprio dal video, prima di arrivare al parere del cancelliere Merz è utile ricordare che il fine è del tutto propagandistico, con i militanti di Hamas che puntano il dito contro Israele, accusando lo stato ebraico di star affamando la sua stessa popolazione con il blocco degli aiuti umanitari destinati alla Striscia di Gaza: nella breve ripresa, infatti, si vedono Rom Braslavski ed Evyatar David ridotti pelle e ossa che chiedono l’immediato sblocco degli aiuti perché presto moriranno di fame.

Un video, tuttavia, che sembra anche far crollare la stessa narrativa che Hamas vorrebbe mettere in piedi perché proprio nelle riprese che vedono protagonista Evyatar David si nota anche il braccio di uno dei miliziani di Hamas: se l’ostaggio è ridotto pelle e ossa – addirittura in lacrime per la fame -, il suo carceriere sembra essere decisamente in forma, muscoloso e ben nutrito proprio (possiamo immaginare) con quegli stessi aiuti che sostiene essere bloccati da Tel Aviv.

Friedrich Merz contro Hamas: “Accetti un cessate il fuoco, liberi gli ostaggi e lasci la politica di Gaza”

Tornando a noi, parlando del video sulle pagine di Bild, il cancelliere tedesco Friedrich Merz si è detto “sconvolto” per la condizione in cui i due ostaggi si trovano, accusando Hamas di “torturarli” e di usare “la popolazione nella Striscia di Gaza come scudo umano (..) per terrorizzare Israele”: un punto che secondo Merz rende chiaro che “non c’è altra via di uscita se non un cessate il fuoco” immediato nel quale Hamas sia costretto a “rilasciare tutti gli ostaggi”; fermo restando che a suo avviso “le strazianti immagini (..) dimostrano che Hamas non deve avere alcun ruolo politico nel futuro di Gaza“.

Oltre a Merz, anche il ministro tedesco degli Esteri Johann Wadephul ha commentato sul Bild le immagini diffuse da Hamas, accusando questi ultimi di mostrare la loro totale “depravazione” nel costringere gli ostaggi a “sofferenze senza alcuna fine”, negando a sua volta che i terroristi in futuro potranno avere “influenze politiche” nella Striscia; mentre straziante è il commento della madre di Rom Braslavski che su X ha accusato Hamas di aver “distrutto mio figlio”, chiedendo che venga riportato “a casa al più presto” perché il fatto che sia mostrato in lacrime – a suo avviso – dimostrerebbe che “è stato maltrattato [perché] non piange mai“.